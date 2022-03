El Newcastle coge ritmo 'Champions'

El Newcastle hizo un desembolso de 100 millones de libras (unos 112 millones de euros) en el pasado mercado de fichajes con un único objetivo: salvar la categoría. Ocho partidos después, el equipo del dinero saudí ha cogido un ritmo de posiciones de Champions League y ha dejado atrás los fantasmas del descenso.

El conjunto de Eddie Howe, que recibió el espaldarazo de convertirse en el equipo más rico del mundo cuando la fortuna saudí llegó a sus vidas mediante el fondo PIF, aún no ha perdido en 2022 en Premier League, aunque sí lo hizo en la FA Cup contra el modesto Cambridge. Pero eso es otra historia. Al Newcastle lo que le interesaba era salvar la categoría, para que su proyecto no se viera arrastrado al fango a las primeras de cambio. Y lo está consiguiendo.

De ser colista a principios de diciembre, a estar a la altura de los mejores de la liga inglesa. Así ha sido el ascenso meteórico del Newcastle que, después de ganar al Southampton, suma 21 puntos en los últimos diez encuentros, Más que el Chelsea (19), el Wolverhampton Wanderers (18), el West Ham United (17), el Tottenham Hotspur (16) y el Manchester United (16). Sólo les mejora el Arsenal (25), el Manchester City (25) y el Liverpool (23).

Para esta mejoría ha sido clave el aspecto defensivo. El equipo recibió 37 goles en sus primeros 17 partidos de la temporada. Han cerrado el grifo y recibido solo diez en los últimos diez encuentros.

Las llegadas en invierno han supuesto un impulso brutal para el equipo. Principalmente la de Kieran Trippier, que necesitó de apenas un par de partidos para recoger el brazalete de capitán y anotar más goles que en su etapa en el Atlético de Madrid. Y el equipo no se ha caído ni con su lesión, que le tendrá apartado seguramente hasta final de temporada. Chris Wood, fichado por 30 millones del Burnley, rival por la salvación, ha anotado ya su primer gol con las 'Urracas'. Dan Burn, central que llegó del Brighton, sólo se ha perdido un partido, igual que Matt Targett, lateral izquierdo que aterrizó desde el Aston Villa.

Incluso Bruno Guimaraes, la gran compra, por 40 millones, ha comenzado a adaptarse y este jueves hizo el gol del triunfo ante el Southampton.

Al obvio apoyo económico desde la grada de Amanda Steveley, gestora del club, y del fondo saudí, se ha añadido la capacidad de Howe en el banquillo, que no solo ha aprovechado el empujón del mercado, sino que también ha mejorado a jugadores como Ryan Fraser, al que conocía bien de su etapa en el Bournemouth. De ser suplente habitual, el escocés ha pasado a habitar el once inicial jornada tras jornada y, después de no hacer ni un gol la temporada pasada, en el último mes ha anotado en las victorias contra el Brighton y el Everton.

En este 2022, sólo el Liverpool les hace sombra. Únicamente los 'Reds' han conseguido más puntos que el Newcastle en lo que va de año: 22 unidades. por las 20 de las 'Urracas'. Pero peleando por cosas muy diferentes. Mientras los de Jürgen Klopp persiguen al Manchester City en las alturas de la tabla, el Newcastle es ya decimocuarto, con 31 puntos, doce por encima del descenso.