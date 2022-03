Colapso en la cola

Madrid, 12 mar (EFE).- La derrota del Granada ante el Elche, el bache del Getafe, el punto logrado por el Levante frente el Espanyol y las buenas sensaciones mostradas por el Cádiz en sus últimos partidos, agrandan el abanico de afectados por la amenaza del descenso y reaniman la puja por la salvación.

En esa misión no está el Villarreal que está a otra cosa. El cuadro de Castellón se reencontró con el triunfo en el duelo contra el Celta para reafirmar su condición de candidato a Europa.

Del colista, el Levante, al Getafe, decimoquinto, solo hay nueve puntos de distancia. Todo está por decidir aún. Entre ambos, Mallorca, Granada, Cádiz y Alavés. Incluso el Rayo, con siete derrotas y un empate en sus últimos ocho partidos y con la visita del Sevilla a Vallecas el domingo, es susceptible de caer.

No le ha servido el cambio en el banquillo al Granada. El adiós de Robert Moreno y la llegada de Rubén Torrecilla no ha variado la dinámica del conjunto andaluz, en caída libre, sin fondo, tras caer este sábado ante el Elche (0-1).

Está en la frontera el conjunto nazarí lastrado por diez encuentros sin ganar y siete partidos perdidos y uno empatado de los ocho más recientes.

El gol de Fidel y las intervenciones del meta Edgar Badía hundieron al Granada y reanimaron al Elche que recondujo su recorrido después de dos reveses en sus dos últimos partidos. Está el Elche ahora a ocho del trío de cola. Toma aire el equipo de Francisco. ?Estamos con ocho puntos sobre el descenso, pero he vivido tantas cosas en el fútbol?. Hay que celebrarlo y felicitar a nuestra gente, pero me toca ser realista y nos queda mucho camino por recorrer. Diez jornadas son muchas en Primera y no nos podemos permitir relajarnos?, dijo el técnico.

?Mejoraremos, seguro, pero he visto muchas cosas que hemos hecho bien, como competir a un nivel grande y dominar mucho tiempo con el balón", confió Torrecilla.

El Levante sigue colista pero se resiste a caer precipitadamente. No ganó al Espanyol en el Ciutat de Valencia pero eludió la derrota (1-1). Ha puntuado el combinado de Alessio Lisci en cuatro de sus últimos cinco encuentros. ?Tuvimos paciencia y reaccionamos como hemos hecho en multitud de ocasiones. No queríamos un solo punto, pero lo tenemos deberemos esperar a ver cómo acaba la jornada?.

Puado puso por delante al Espanyol pero Dani Gómez, a doce del final, negó el triunfo a los visitantes.

Nadie ganó en el duelo de reencuentros, en el Coliseum. Jose Bordalás volvía a Getafe; Quique Sánchez Flores, actual preparador azulón, se medía al Valencia, donde jugó y al que dirigió en sus inicios como técnico. El choque acabó sin goles, sin grandes ocasiones y sin renta positiva para las aspiraciones de ambos. Ambos se anularon en un partido trabado que no sirvió a ninguno para cumplir sus objetivos. No distancia lo deseado al Getafe del descenso, del que solo le salvan cuatro puntos. Ni acerca al Valencia a Europa, que está a ocho.

Europa es un reto para el Villarreal. Lo era para el Celta que dio un paso atrás después de visitar La Cerámica (1-0). Unai Emery evitó la distracción. No pensó en exceso en el choque del miércoles contra el Juventus el Villarreal que con un tanto de Dani Parejo en la segunda parte se llevó los tres puntos para regresar a la zona Europea y de nuevo mirar, incluso, a los cuatro primeros puestos.

"No hemos pensado en la Juve, veremos qué pasa. Pero lo importante es la Liga y en ella debemos estar en puestos que nos permitan luchar por las plazas europeas. Por ello, hemos centrado el partido en la liga y en nada más", señaló Emery.

Lejos queda el objetivo para el Celta que queda a diez del Villarreal y que no logra encadenar dos victorias seguidas para aclarar sus metas.