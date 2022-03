Pochettino: "Me entristeció lo que he vivido hoy"

Redacción deportes, 13 mar (EFE).- El entrenador del París Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, reconoció que está triste por lo que vivió este domingo en el Parque de los Príncipes en el partido contra el Girondins, en el primer encuentro de su equipo tras la eliminación de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu.

El PSG afrontó su retorno a la Ligue 1 en un ambiente adverso, crítico con el equipo. La afición del conjunto parisina pitó a alguno de sus jugadores, especialmente al argentino Leo Messi y al brasileño Neymar.

"A nadie le gusta esta situación y me entristeció. Todos los que aman al París Saint Germain tras la decepción del Real Madrid están tristes. Me entristeció lo que he vivido hoy aquí", dijo Pochettino, que subrayó que la eliminación de la Liga de Campeones es una cuestión de todo el equipo.

"Todos hemos estado afectados. Entendemos la decepción y la frustración. Todos hemos vivido esto juntos, como un equipo. Tenemos que asumir la responsabilidad por lo que pasó. Compartimos esta decepción de los aficionados", añadió.

El técnico argentino situó en la portería contra el Girondins al costarricense Keylor Navas en lugar del italiano Gianluigi Donnarrumma, sobre el que recaen gran parte de las críticas por la eliminación europea por lo sucedido en el primer gol del Real Madrid.

"No fue un error del portero, sino un error arbitral. Donnarumma está bien, pero elegimos a Keylor Navas hoy. Gigio y Keylor están decepcionados. Son los resultados los que determinan la elección y no un error", puntualizó Pochettino.

El París Saint Germain ganó 3-0 al Girondins Burdeos y tiene encarrilada la conquista del título de la Ligue 1. "Ha sido un partido complicado en un contexto complicado ante un equipo que lucha por la permanencia. El equipo hizo el trabajo que debía y estoy contento con su rendimiento y el resultado", dijo.

"Buscábamos la victoria y los tres puntos y los tenemos. El equipo en el campo fue mejor e hizo todo para conseguir la victoria", insistió el técnico del conjunto parisino.