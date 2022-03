Gareca descarta lesión grave de Lapadula y comienza entrenamientos de Perú

Lima, 14 mar (EFE).- El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, descartó este lunes que el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula haya sufrido una lesión que ponga en peligro su presencia en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, que la Blanquirroja disputará con Uruguay y Paraguay.

"Gianluca está bien. Que yo sepa, es un problema leve", declaró Gareca a periodistas al término del primer entrenamiento de Perú en la Villa Deportiva Nacional de Lima (Videna).

Medios locales encendieron este lunes todas las alarmas luego de que se informara que el delantero no fue convocado por el comando técnico del Benevento para el partido contra Brescia en el marco de la jornada 30 de la Serie B italiana.

Aunque Lapadula fue titular en el anterior encuentro, ante el Crotone, al parecer su ausencia en esta convocatoria se dio luego de presentar un leve esguince de tobillo, según los medios locales.

El ítalo-peruano lidera la convocatoria de 29 jugadores que oficializó el viernes Gareca, que no incluyó a los veteranos delanteros Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes aún no se han recuperado de las lesiones que arrastran desde el año pasado.

Gareca aclaró que no consideró a las dos figuras estelares de la ofensiva peruana para el partido contra Uruguay porque aún "no tiene autorización" médica, pero no descartó que pueda llamarlos para el encuentro final de eliminatorias frente a Paraguay, en Lima.

El seleccionador afirmó, además, que "Perú va a salir frente a Uruguay con lo mejor que tiene", ya que depende de sí mismo para buscar la clasificación mundialista, al ocupar actualmente la quinta posición, que da derecho a la repesca, con 21 puntos.

Admitió, sin embargo, que la Blanquirroja afrontará "dos partidos muy difíciles", pero reiteró que tiene "los argumentos suficientes para estar peleando estas dos últimas fechas".

Tras haber clasificado al Mundial de Rusia 2018, Perú definirá si asiste a su segundo mundial consecutivo con Gareca al frente en los encuentros que jugará el 24 de marzo en Montevideo, contra Uruguay, y el 29 de marzo en Lima, frente a Paraguay.

En busca de ese objetivo, la selección nacional comenzó este lunes sus entrenamientos con 11 jugadores de equipos locales, que llegaron hasta las instalaciones de la Videna para realizar trabajos de gimnasio y pruebas físicas.