Alex Sandro se cae de la convocatoria del Juventus

Roma, 16 mar (EFE).- El brasileño Alex Sandro no entró en la convocatoria del Juventus para la vuelta de octavos de final de Liga de Campeones frente al Villarreal después de que el pasado martes no entrenara con el grupo.

Finalmente, el italiano Massimiliano Allegri no contará para el trascendental partido de Liga de Campeones con su lateral izquierdo titular. El brasileño trabajó ayer en solitario en el interior de las instalaciones y no consigue recuperarse para el partido. Allegri, en la rueda de prensa previa al choque, aseguró que no quería arriesgar.

Los italianos Mattia de Sciglio o Luca Pellegrini serán los encargados de ocupar el carril izquierdo en defensa tras la baja de Sandro.

Tampoco estarán el italiano Leonardo Bonucci, todavía en proceso de recuperación de su lesión en el sóleo izquierdo; el suizo Dennis Zakaria, cuya vuelta a la normalidad está prevista para el jueves; y las bajas de larga duración del estadounidense Weston Mckennie y el italiano Federico Chiesa.

Sí estarán el italiano Giorgio Chiellini y el argentino Paulo Dybala, aunque que el técnico italiano dijo en rueda de prensa que no jugarán de inicio pero que "pueden ser cambios claves" en un partido que puede irse a la prórroga.