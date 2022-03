Chile pendiente de Brereton y con Alexis como ilusión para clasificar a Catar

Santiago de Chile, 18 mar (EFE).- Chile confía en el olfato de Alexis Sánchez con la selección, pese a sus problemas en Milán, y en una milagrosa recuperación a tiempo del delantero del Blackburn Rovers, Ben Brereton, para apurar las escasas opciones de clasificación para el Mundial de Catar 2022 que le restan.

En las dos últimas jornadas de la eliminatoria sudamericana la Roja se medirá con Brasil y Uruguay.

Con apenas 19 puntos, dos por debajo de Perú y tres menos que los charrúas, la tarea parece titánica para los dirigidos por Martín Lasarte, ya que ni siquiera depende de sí misma: necesita ganar sus dos encuentros pero también que sus rivales inmediatos fallen de forma estrepitosa.

Primero en Brasil, donde se topará con una selección ya clasificada pero con un plantel decidido a mostrarle a Tite que tienen un hueco en el grupo de los elegidos que viajará a finales de año al golfo Pérsico.

La competencia en el combinado amarillo es espectacular, en especial en el frente de ataque, donde la pentacampeona del mundo cuenta con un ramillete exhuberante de jugadores con la etiqueta de estrellas mundiales. Y las opciones de "enamorar" al seleccionador son escasas, ya que apenas quedan fechas FIFA en el calendario.

Una hipotética victoria en el Maracaná abriría las pocas esperanzas que le quedan a Chile, que apenas cuatro días después recibirá en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el norte de la capital, a Uruguay.

Los de Diego Alonso marchan cuartos, con 22 puntos, uno más que Perú, equipo al que se enfrentan en Lima en la penúltima fecha, antes de viajar a Santiago. Con cuatro más los liderados por Luis Suárez tienen garantizada la repesca y con seis el billete para Catar.

Igual le ocurre a los peruanos, que necesitan puntuar frente a Uruguay y Paraguay para asegurarse al menos la repesca, siempre que Chile gane sus dos partidos. Todo apunta a que Ecuador sera el que se adjudique la tercera plaza de clasificación: con 25 puntos, una victoria en Quito frente a los paraguayos confirmaría su pase.

CASO BRERETON

En este escenario, el seleccionador chileno Lasarte presentó el lunes una lista de convocados a la que regresaban cinco hombres que no estuvieron el pasado enero (Enzo Roco, Zacarías López, Jean Meneses, Luis Jiménez y Diego Valdés), además de Arturo Vidal.

Y en la que destacaba la presencia de Brereton, pese a los problemas en el tobillo que le han mantenido las últimas semanas en el dique seco, y las reticencias de su club, que ha expresado su deseo de que no juegue.

Según su técnico, Tony Mowbray, se espera que el delantero vuele "a Chile el día 20 para reportarse el 21, donde lo van a evaluar. Es ir y volver y creemos que no deberían correr ningún riesgo con él. Pero lo llamaron y tienen derecho a hacerlo", afirmó.

Casi descartado para el encuentro en Brasil, Martín Lasarte quiere explorar la posibilidad de contar con su participación si es que Chile llega a la última fecha con alguna opción.

"Ha pasado un gran momento con su país y es amado por la gente de Chile. No quiere darles la espalda y no me gustaría que lo hiciera. Pero debe saber que el club es el que paga su salario", admitió el entrenador del Blackburn, para quien las posibilidades de que pueda jugar "son muy pocas".

"Si llegase a jugar con Uruguay depende del resultado contra Brasil. Pero reitero, si no es necesaria su participación estará en un avión de regreso", insistió.

CON ALEXIS COMO ESPERANZA

En este contexto, las esperanzas chilenas están depositadas en Alexis Sánchez, jugador muy criticado en las últimas semanas en Italia -se especula incluso con su salida del Inter de Milán a final de temporada- pero que parece transformarse con su país.

Fue el héroe de la dos jornadas anteriores y el hacedor de las pocas esperanzas que le quedan a Chile gracias a su doblete en el barrizal La Paz que permitió doblegar a Bolivia.

Junto a él, Martín Lasarte tendrá que optar entre la experiencia de Luis Jiménez, el veterano goleador de Palestino, el hambre de Meneses (León, México) y de Joaquín Montecinos (Tijuana, México) y los destellos de Eduardo Vargas, otro de las grandes delanteros chilenos que sin embargo pasa por un momento agridulce en el Atlético Mineiro.

Este último se perfila como el compañero de Alexis en Maracaná, donde el niño maravilla espera alcanzar los 50 goles con la selección.

Aunque vistas las preferencias del técnico uruguayo de la Roja, el elegido podría ser Jiménez, un delantero centro más puro y en mejor forma -Vargas apenas ha disputado tres partidos con Mineiro desde que superara su última lesión- que ayude a fijar a los centrales y ofrecer los espacios en los que disfruta "el siete en el que todos confían".

Javier Martín