De la Fuente: ?Hay que respetar la decisión de Abde?

Las Rozas (Madrid), 21 mar (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, dijo que hay que "respetar" la decisión del delantero del Barcelona Abdessamad Ezzalzouli ?Abde? de renunciar a jugar con España al ser convocado por la selección absoluta de Marruecos y señaló que cuenta con ?todos los que quieran estar?.

?Hay que respetar la decisión del jugador. Aquí van a estar todos los que quieran estar. Si ha tomado otro camino, lo respeto?, afirmó en rueda de prensa.

De la Fuente también destacó el crecimiento de Bryan Gil tras llegar cedido al Valencia procedente de un Tottenham en el que no contaba con muchas oportunidades.

?Siempre he demandado oportunidades para estos futbolistas, confianza y continuidad. Ahora la ha encontrado en Valencia. Si se confía en ellos no fallan nunca. Son jugadores top. Tiene la oportunidad. Confían en él y tiene una fortaleza mental espectacular. Todavía no ha tocado techo?, comentó.

También ensalzó a Antonio Blanco, al que llamó el domingo para ocupar la plaza por lesión de Oihan Sancet, a pesar de jugar en Primera RFEF.

?Lleva mucho tiempo trabajando con nosotros. Conoce toda la línea de trabajo, nuestro modelo, nuestro estilo y a mí. Ante la premura de tiempo para afrontar este partido, necesitábamos a un jugador que conociera qué le vamos a pedir. Además es un jugador muy bueno. Con Antonio no fallamos?, contestó a EFE.

El seleccionador sub-21 cuenta con una lista continuista a pesar de que han pasado cuatro meses desde la anterior, con solo cuatro caras nuevas, lo que consolida su idea de reforzar el grupo.

?Desde luego que sí. Hay que incidir en lo que somos fuertes. Los nuevos que se incorporan ahora les conozco muy bien y están perfectamente preparados para la exigencia que les vamos a marcar. Deseoso de verles convivir con nosotros y cuando se ponga el balón a rodar, que den el do de pecho. Son partidos clave. El de Lituania es el más importante, luego habrá otro. Pero ganando estos seis puntos estamos clasificados (para el Europeo). Nos estamos jugando muchísimo?, declaró.

Luis de la Fuente empezó su rueda de prensa pidiendo que se detenga la invasión de Rusia a Ucrania: ?Que pare la guerra. Que pare la invasión. Tras dos años durísimos que llevamos parece que viene una cosa tras otra. Es desgracia tras desgracia. Ojalá podamos volver pronto a la normalidad, que Dios lo quiera?, dijo.

Una circunstancia que ha hecho que la UEFA eliminase a Rusia de las competiciones internacionales. Su selección sub-21 la gran perseguidora de España tras haberla vencido en el último encuentro e igualarla en la clasificación, con 15 puntos. Ahora es Eslovaquia segunda, a seis puntos de distancia.

?Me hubiera encantado que Rusia hubiera estado compitiendo con nosotros, porque significaría que no se estaría desarrollando este conflicto tan horrible. Dicho esto, nuestro planteamiento sigue siendo el mismo, ganar lo que nos queda. No queremos hacer más cábalas. Hay que ganar los seis siguientes puntos que nos abren las puertas del siguiente Europeo?, resaltó.