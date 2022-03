Giménez pidió "cuidado" para hablar de jugadores lesionados o sin minutos

Montevideo, 21 mar (EFE).- El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, pidió "cuidado" a la prensa cuando hable de jugadores lesionados o que no juegan en sus equipos, al incorporarse a la convocatoria de la selección de su país con vistas a la última doble fecha de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

"Hay que tener un poco de cuidado cuando se habla porque se dice que los jugadores tienen lesiones o no tienen minutos. Me toco los huevos (toco madera), pero tuve una lesión sola en este año gracias a Dios y hay que seguir por este camino para que no vuelva a suceder. Llego bien", indicó Giménez a la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo.

El zaguero reclamó que lleva "desde que empezó la temporada" disfrutando de minutos en el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone y que solo tuvo "un pequeño percance en diciembre" que le llevó a perderse tres encuentros "por apurar para llegar a un partido".

Sobre su nueva convocatoria para la selección que dirige Diego Alonso, Giménez mostró "la misma ilusión de siempre" y agregó que todo el equipo tiene "ganas de lograr el objetivo" de que la Celeste dispute el Mundial de Catar.

La selección de Uruguay afronta su trabajo previo al duelo contra Perú, que se disputará este jueves en Montevideo, sabiendo que si gana a los de Ricardo Gareca y Chile no logra triunfar en Brasil habrá logrado el pase al Mundial.

Durante el fin de semana arribaron al país suramericano referentes del equipo como Luis Suárez, Edinson Cavani o Diego Godín y se espera que este lunes se complete la nómina con la que Alonso trabajará.

El Complejo Celeste, recinto deportivo situado en las afueras de Montevideo, albergará las sesiones vespertinas de entrenamiento del combinado nacional, que, al igual que en anteriores convocatorias, se efectuarán a puerta cerrada.

Brasil, con 39 puntos, y Argentina, con 35, son las únicas selecciones sudamericanas que tienen asegurada su presencia en Catar.

Ecuador (25), Uruguay (22), Perú (21), Chile (19) y Colombia (17) aún mantienen opciones para ocupar los tres puestos que quedan pendientes: dos de clasificación directa y uno de repesca contra un equipo de la zona asiática.