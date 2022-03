Overmars ficha como director deportivo del Amberes tras el escándalo del Ajax

Bruselas, 21 mar (EFE).- El Amberes, tercero en la liga de fútbol de Bélgica, anunció este lunes la contratación como director deportivo del exinternacional neerlandés Mar Overmars, que ejerció ese cargo en el Ajax de Ámsterdam desde 2012 hasta que el pasado febrero dimitió por un escándalo de acoso sexual.

"Quiero pasar página y empezar un nuevo capítulo aquí (...). Lo que pasó en Ámsterdam no se reproducirá", dijo en rueda de prensa el que fuera jugador de Arsenal, Ajax y Barcelona y de la selección neerlandesa, de 48 años.

Overmars, anunciado por sorpresa, se ocupará de la dirección deportiva del actual tercer clasificado en la liga belga durante los próximos cuatro años.

En su larga etapa como director deportivo del Ajax, con el que había renovado su contrato hasta 2026, el club neerlandés se proclamó cuatro veces campeón de liga (2013, 2014, 2019 y 2021), dos de Copa (2019 y 2020), disputó una final de Liga Europa (2017) y una semifinal de la Liga de Campeones (2019).

Pero su relación con el club se truncó de golpe el mes pasado, después de que trascendiera que Overmars había enviado "mensajes inapropiados" a varias compañeras de trabajo en el Ajax. Su salida de la institución fue fulminante.

"Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando la línea, pero me ha quedado claro en los últimos días (...) Me disculpo. Este comportamiento es inaceptable en alguien en mi posición. Ahora lo comprendo. Pero es demasiado tarde. No veo más opciones que dejar el Ajax", declaró Overmars al anunciar su salida del club neerlandés.

El director general del Amberes, Sven Jacques, dijo al presentar el fichaje este lunes que el club le ha trasladado a Overmars cuales son "sus valores".

"También somos un club que quiere dar una segunda oportunidad a la gente", ha agregado el responsable del equipo, quien ha precisado que no han consultado previamente a las trabajadoras de la institución deportiva.

Fundado en 1880 y considerado el club de fútbol más antiguo de Bélgica, el Amberes que actualmente entrena el danés Brian Priske es propiedad del promotor inmobiliario flamenco Paul Gheysens.

Overmars, que aún no ha hablado con el técnico, dijo que ve "potencial en la ciudad y en el club".

"He venido a Amberes para ganar", dijo el que fuera 86 veces internacional con Holanda al desembarcar por sorpresa en un equipo que en 1993 fue finalista de la Recopa de Europa de la UEFA y que cuenta en su palmarés con cuatro títulos ligueros, el último de 1957 y que levantó su último trofeo en 2020, cuando se proclamó campeón de la Copa de Bélgica.

El jugador más conocido de la actual plantilla del Amberes es el polémico y veterano centrocampista belga Radja Nainggolan, ex de la Roma y del Inter. El club de la capital económica de Flandes cuenta también en sus filas con el internacional danés Viktor Fischr, el estadounidense Sam Vines, el japonés Koji Miyoshi, el senegalés Abdoulaye Seck y el congolés Nill De Pauw, además de los locales Ritchie De Laet y Birger Verstraete.

El Ajax, por su parte, fue reemplazado hace días a Overmars por el exfutbolista del Real Madrid Klaas-Jan Huntelaar, de 38 años.