Tenorio: "Ecuador sigue recordando mis goles de 2006, espero un nuevo logro"

Quito, 21 mar (EFE).- Ya pasaron 15 años de Alemania 2006 y en Ecuador aún se siguen recordando los goles de Carlos Tenorio en aquel Mundial, pero 'el Demoledor' quiere que se deje de vivir del pasado y espera una nueva hazaña en Catar 2022, con un protagonista al que ceder su privilegiado lugar en la memoria de la gente.

Tenorio, que firmó dos de los cinco goles de Ecuador en aquella cita mundialista donde la Tricolor alcanzó los octavos de final, su mejor resultado en la historia del torneo, afirmó en una entrevista a la Agencia Efe que la Tri lo tiene todo para dar la sorpresa y llegar aún más lejos en la próxima Copa del Mundo.

"Queremos que el potencial de este grupo se refleje con un logro. Hemos ganado una Copa Libertadores y una Copa Sudamericana con clubes nacionales, pero a nivel de selección la gente sigue recordando los goles de Tenorio de 2006 y el gol contra Inglaterra que no fue gol porque pegó en el travesaño", señaló el exjugador.

"En la vida somos pasajeros, y en su momento nosotros conseguimos dar una alegría, pero estos chicos se merecen mucho más y tienen muchas más condiciones que las de nosotros para conseguirlo", añadió.

Según 'el Demoledor', en el fútbol "hay mucha gente que cruza los dedos para que (Ecuador) no pase (de octavos) porque piensa que va a dejar de ser ídolo, y no: vas a seguir siendo ídolo, pero en el momento que te tocó".

"Yo quiero que Ecuador vaya y gane la Copa del Mundo. Ya ha logrado cuatro clasificaciones y está bien, pero lo que nos falta ahora es ser campeón, aunque sea de la Copa América, eso nos daría un estatus más fuerte", sostuvo Tenorio.

FOTO CON EL SIGUIENTE ÍDOLO NACIONAL

En ese sentido, el exjugador de clubes de como Liga de Quito, Bolívar y Vasco Da Gama aseguró que "sería 'refeliz'" si hay otro que hace un gol más importante que los suyos en Alemania 2006.

"Iría a tomarme la foto con ese jugador. Así debemos pensar", manifestó.

¿Y con quién le gustaría esa foto? Con cualquiera de los delanteros, ya sea Michael Estrada, Énner Valencia, Djorkaeff Reasco, Leonardo Campana o Gonzalo Plata, porque "los delanteros tienen que estar siempre en ese escenario".

Tenorio ya cuenta los días para pasearse con la camiseta de Ecuador como un aficionado más por Catar, un país que considera su "segunda casa" gracias a los siete años que pasó en Al Sadd, donde es el tercer goleador histórico del club con 105 tantos.

Pese a que la Tricolor aún le quedan dos partidos de las eliminatorias, Tenorio expresó su confianza en que Ecuador conseguirá al menos empatar en Asunción ante Paraguay y se permitirá el "lujo" de tener una fiesta ante Argentina en Guayaquil, con su cupo directo ya asegurado para el Mundial.

"Creo que esta selección tiene un elogio doble. Hay que ser muy sinceros: el 99,9 % de los ecuatorianos no pensábamos que iría al Mundial", reconoció.

Para Tenorio, si se da esta cuarta clasificación de Ecuador para un Mundial "no es suerte", porque la campaña de la Tri ha sido "extraordinaria pese a la controversia de traspiés que tuvo la parte dirigencial".

Así, el exdelantero elogió la firmeza de los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por mantener el proyecto pese a las críticas externas, y en especial el trabajo del seleccionador, el argentino Gustavo Alfaro, que asumió el equipo dos meses antes de comenzar la eliminatoria.

"Hay que tener los cojones bien puestos para tomar una decisión en ese momento tan crítico y complicado. No era fácil para el 'profe' Alfaro, pero demostró que está listo para atravesar tormentas en cualquier lugar", comentó Tenorio.

SU CONSEJO: DISFRUTAR EL MUNDIAL

El exjugador, de 42 años, y dedicado ahora a dirigir la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE) y formar nuevos jugadores en su natal Esmeraldas, insistió en que ve a esta selección mucho más preparada y con mayor potencial que el equipo jugó el histórico partido de los octavos de final contra Inglaterra (1-0) de 2006.

"Me van a decir que estoy loco, pero esta selección lo tiene todo para ser la mejor de la historia del fútbol ecuatoriano, por como juegan y porque, con la edad que tienen, en nuestra selección no había gente en Europa como Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) o Pervis Estupiñán (Villarreal)", destacó Tenorio.

"Muchos tienen 19 años y se están tomando el profesionalismo en serio. Eso te da una carta de que, mañana en la Copa del Mundo, te vas a enfrentar a los mismos con los que te enfrentaste con los clubes", agregó.

Para muchos de ellos si Ecuador avanza será su primer Mundial, pero 'el Demoledor' recordó que "lo más difícil es clasificar" y les aconsejó ir a Catar a "disfrutarlo con responsabilidad, sin quitarse la alegría de que ya eres parte de la historia".

"No se sorprendan si esta selección nos da una sorpresa grande en el Mundial. Nosotros ya lo intentamos y dimos a entender que sí se puede. Los monstruos de lejos asustan un montón, pero de cerca no tanto", advirtió Tenorio.

"Nos pasó a nosotros. Fuimos con esa confianza y nos dimos cuenta que los monstruos no eran para tanto. Nosotros no teníamos miedo a nada, y Ecuador empezó a entender que somos de carne y hueso y tenemos lo mismo que los rivales. No nos enfrentamos a ningún extraterrestre. ¡Cuidado no terminemos campeones!", concluyó.

Fernando Gimeno