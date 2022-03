Antonio Conte: "Somos los campeones de Europa, tenemos que ir al Mundial"

Roma, 22 mar (EFE).- El entrenador italiano del Tottenham, Antonio Conte, declaró que la selección italiana, que se juega en esta semana su plaza en el próximo Mundial de Catar 2022, tiene la obligación de clasificarse y recordó su condición de campeona de Europa, aunque comentó que "no será fácil".

"Desde luego, no hemos tenido suerte ni en el grupo ni en el sorteo. Pero somos Italia y sabemos muy bien lo que hay que hacer, somos los campeones de Europa, no lo olvidemos. Por supuesto, no será fácil, porque los dos equipos más fuertes entre los que terminaron en la repesca son Italia y Portugal, pero creo que tenemos lo necesario para ir al Mundial. Tenemos que ir al Mundial", dijo el exseleccionador nacional.

Italia se enfrentará en la semifinal de la repesca a Macedonia del Norte este jueves y, en caso de ganar, jugará la final el próximo 29 de marzo frente al ganador del Turquía-Portugal por el pasaporte a Catar 2022.

Conte fue incluido este martes en el salón de la fama de la Federación de Fútbol Italiano (FIGC) y repasó su carrera como entrenador y jugador, a nivel de clubes y a nivel nacional.

"En ambos casos tuve una gran carrera, con la suerte y la habilidad de ganar prácticamente todo lo que había que ganar. Por desgracia, sólo me falta algo en la selección nacional, teniendo en cuenta que fui subcampeón mundial y europeo. Como entrenador intento seguir el mismo camino importante", expresó.

De su carrera como entrenador, Conte destacó la figura del italiano Andrea Pirlo como una de las más importantes y de las que más le ha influido: "Es una de las pocas personas en el mundo del fútbol con las que, cuando existe la posibilidad de estar juntos, comparto muchos momentos, incluso con sus familias. Es una persona excepcional, fue un placer haber sido su entrenador en un momento en que algunos pensaban que su carrera había llegado a su fin, cuando dejó el Milán".

"Pirlo fue uno de los que más me ayudó, junto con Buffon y Del Piero, en la tarea de llevar a un grupo de jugadores jóvenes a ganar el primer 'Scudetto' y abrir un ciclo de victorias en el Juventus", sentenció el actual campeón de al Serie A, al mando del Inter de Milan.tfc/mr/og