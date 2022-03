Lasarte no descarta a Brereton para el encuentro con Brasil rumbo a Qatar

Santiago de Chile, 22 mar (EFE).- El técnico de la selección chilena de fútbol, Martín Lasarte, afirmó este martes que no descarta la participación de Ben Brereton, quien se recupera de una lesión que sufrió en Inglaterra, en el encuentro ante Brasil por las eliminatorias de Qatar 2022.

?No soy médico, pero lo que presumimos hace unas semanas atrás no es así. Creo que no está descartada (su participación) y volveremos a hacer pruebas más exhaustivas?, dijo durante una rueda de prensa.

Brereton sigue de baja por una lesión de ligamentos en el tobillo desde el pasado 14 de febrero, cuando dejó el campo casi al final del partido entre su equipo, el Blackburn Rovers, y el West Bromwich Albion.

El delantero, de 22 años, fue reemplazado por el alemán Reda Khadra y desde entonces se lleva especulando sobre su retorno al juego y su participación en las eliminatorias de la selección chilena de cara al Mundial.

?Llegó ayer e hizo un entrenamiento distinto al del resto. No tenemos descartado a Ben, pero en los próximos días tendremos una decisión más fiable?, agregó Lasarte.

El técnico se refirió asimismo al estado de Eduardo Vargas, asegurando que el delantero del brasileño Atlético Mineiro está en "buenas condiciones" y "ayer entrenó de manera normal?.

?A veces los futbolistas de esta intensidad arrastran algunas molestias. Consideramos que Vargas está en buenas condiciones. A ?Edu? lo pongo dentro de los futbolistas que han marcado este grupo. Lo vi bien y contento?, dijo.

Chile visitará este jueves a Brasil y el martes 29 recibirá a Uruguay.

Mientras que Chile lucha por clasificarse, Brasil ya tiene asegurado su billete a Qatar, es líder invicto de las eliminatorias sudamericanas, con 39 puntos, y tiene un balance casi perfecto de doce victorias y tres empates.