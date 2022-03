Tammy Abraham: "A Mourinho le llamo 'mi tío de Roma'"

Roma, 22 mar (EFE).- El delantero inglés del Roma Tammy Abraham confesó que cada vez que ve al portugués José Mourinho, su entrenador, al que se refiere como su "tío" de Roma (Italia), se queda en 'shock' a pesar de verle todos los días.

Mourinho ha depositado su confianza en Abraham, titular en el once tipo del técnico portugués, que llamó al jugador para que firmara por el club romano.

"Sólo me dijo: 'bueno, ¿quieres venir a la soleada Roma o quieres seguir con la lluvia en Inglaterra?'. Nunca se lo dije, cada vez que le veo es un 'shock', aunque le veo todos los días. Cuando era un niño y él estaba en el Chelsea le había visto un par de veces en algún entrenamiento. Ahora que he venido aquí le llamo "mi tío de Roma", desveló en una entrevista con CBS Sports.

Abraham es el protagonista indiscutible de la capital italiana. El ariete rubricó un doblete el pasado domingo en el derbi frente al Lazio (3-0) y demostró el amor que siente por la camiseta 'giallorrosi' y por los aficionados del club.

"Los 'tifosi' son verdaderos aficionados. Todo el mundo habla de los partidos, de mis goles, de las actuaciones. Son grandes seguidores y tienen razón de ser. Cuando te pones su camiseta no sólo representas al equipo, sino a toda la ciudad", explicó el exdelantero del Chelsea.

El atacante, además, manifestó su agradecimiento por le interés del Roma y aseguró que se enamoró de la ciudad nada más poner un pie en ella.

"Desde el primer momento en que intentaron ponerse en contacto conmigo pensé: 'no, esto no es para mí'. Luego, sin embargo, me explicaron la ambición del club y me mostraron su confianza, haciéndome sentir un valor añadido y por eso decidí darlo todo por esta camiseta. Cuando llegué a Roma, me enamoré", sentenció.

El internacional inglés está cuajando una gran temporada en el Roma y asumiendo las responsabilidades ofensivas del equipo en los momentos clave. Por el momento, Abraham acumula un total 23 goles con la 'loba' en esta campaña: quince dianas y tres asistencias en Serie A que le valen para ser el tercer máximo goleador de la competición; un gol y una asistencia en Copa Italia; y siete goles en Liga Conferencia. EFE