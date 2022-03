Última llamada a Qatar

Madrid, 23 mar (EFE).- Tres plazas de la zona europea son el objeto de deseo de once selecciones que acuden a la última llamada de la fase de clasificación que quedará definida en una semana, a excepción de la llamada Ruta A, donde está inmersa Ucrania afectada por la invasión de Rusia.

Dos equipos nacionales, por ahora, obtendrán el pasaporte en esta repesca dividida en tres trayectos. El ganador de cada uno de ellos, semifinal y final, ambos a partido único, estará en Qatar.

Quedará pendiente un tramo pospuesto sin fecha a la espera de los acontecimientos de la invasión. Ucrania debe jugar ante Escocia una de las semifinales. El ganador se enfrentará a Gales o Austria citados en Gales.

El resto de los recorridos se establecerán en los próximos días. En la Ruta B, Suecia jugará con la República Checa y a continuación, el que gane, se medirá a Polonia, directamente en la final por la retirada de Rusia.

La Ruta C tiene aspirantes de nivel y alguno se quedará al margen de la cita mundialista. Portugal se mide a Turquía y al mismo tiempo Italia a Macedonia. Los ganadores se enfrentarán entre sí por un solo billete.

Los tres vencedores de esta nueva oportunidad se unirán a la decena de selecciones que tienen garantizada su estancia en Qatar, conseguida directamente de la fase de clasificación: Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.

Italia o Portugal, si no las dos, se quedarán sin Mundial. Las dos últimas campeonas de Europa tienen en el aire su presencia en el evento resultado de no haber conseguido el primer lugar en el recorrido previo.

El conjunto transalpino, vigente campeón continental, recibirá el jueves a Macedonia en el estadio Renzo Barbera de Palermo. No tiene margen de error el cuadro de Roberto Mancini que cuenta con su vieja guardia y que ha prescindido de Mario Balotelli.

El equipo macedonio aspira a su primer Mundial. Un reto para el conjunto de Blagoja Milevski que pretende apurar sus opciones.

El que gane del choque de Palermo se enfrentará a Portugal o Turquía que antes se verán las caras en el estadio Do Dragao de Oporto. El cuadro luso no supo aprovechar su situación en la fase de grupos y ahora no puede fallar para situar a su generación en la cita. Cristiano Ronaldo comanda el conjunto portugués junto a Joao Felix y Gonzalo Guedes. La vieja guardia.

No dará facilidades Turquía que tiene como reto regresar a una fase final veinte años después del tercer puesto que obtuvo en Corea y Japón.

Cristiano aprovechará los duelos para ampliar su cifra anotadora. Ostenta el récord de goles internacionales con 115.

La Ruta A quedará incompleta. A la espera de que se fije el choque entre Escocia y Ucrania. Mientras, Gales y Austria se enfrentarán en Cardiff para una plaza de finalista.

Un desafío para Gales y, posiblemente, el último tren mundialista para Gareth Bale y para su compañero de equipo David Alaba.

El equipo galés ha asistido a las últimas fases finales de las Eurocopas pero no ha ido más allá. Nunca ha estado en un Mundial Gales desde 1958. Generaciones previas con futbolistas reputados se han quedado sin citas como esta. Otros jugadores destacados Ben Davies (Tottenham), Aaron Ramsey (Rangers), Daniel James (Leeds).

Llegó a duras penas a la repesca y ahora se topa de entrada con Austria que no está en una fase final desde Francia 1998. El equipo galés cuenta con su fortaleza como local. Está invicto en sus últimos dieciséis partidos en casa. No pierde desde noviembre de 2018.

De la Ruta B saldrá otro pasaporte hacia Qatar. Suecia espera en Solna a la República Checa de Jaroslav ?ilhavý. El conjunto escandinavo reclutó al joven atacante del Manchester United Anthony Elanga, al delantero de la Real Sociedad Alexander Isak y al veterano Zlatan Ibrahimovic.

Suecia pretende situarse en su segundo Mundial consecutivo tras el de Rusia, donde alcanzó los cuartos de final. El conjunto checo tiene menos nombres pero un conjunto compacto y competitivo que como selección independiente solo participó en Alemania 2006.

.

-- Programa de la repesca

. Semifinales jueves 24 marzo

Ruta B

Suecia - República Checa (Solna)

. Final, martes 29 marzo

Polonia - Ganador Suecia/República Checa.

.

Ruta C

. Semifinales (jueves 24 marzo)

Portugal - Turquía (Oporto)

Italia - Macedonia (Palermo)

. Final (martes 29 marzo)

Ruta A

. Semifinales, jueves 24 marzo

Gales - Austria (Cardiff)

Escocia - Ucrania. por confirmar

. Final. por confirmar.