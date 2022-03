Dani Olmo: "Jugar en Barcelona es un momento histórico"

Las Rozas (Madrid), 24 mar (EFE).- Dani Olmo, delantero español del Leipzig, resaltó la emotividad del regreso de un partido de la selección española a Barcelona 18 años después, aseguró que "es un momento histórico" y en lo personal especial, nacido en Tarrasa, poder hacerlo con su familia en las gradas.

"Esperamos que sea un momento muy bonito, histórico que la selección vuelva 18 años después a Barcelona. Va a ser un partido muy bonito, personalmente también por mi familia va a tener la oportunidad de estar en el estadio. Esperamos que nos apoye mucho la gente de Cataluña", afirmó en rueda de prensa.

"Será bonito jugar en Barcelona por mi familia, que va a tener la oportunidad de asistir al estadio, mis abuelos que hace tiempo que no me vienen a ver. Va a ser especial para mí y lo voy a afrontar con toda la ilusión del mundo", añadió.

Para Dani Olmo, no hay amistosos como internacional y cada partido es una oportunidad de demostrar que merece una plaza para el próximo Mundial. "Cada vez que vienes con la selección lo tomas al cien por cien, hay una competencia enorme para estar en cada lista y cada vez que venimos intentamos dar el cien por cien porque sabemos que es difícil repetir".

"Para nosotros no son dos amistosos, es una preparación para lo que nos viene con la Nations League y el Mundial. Saldremos a jugar bien y ganar", manifestó.

Olmo deja atrás una parte de la temporada en la que lo pasó mal por las lesiones y provocaron ausencias de la selección. "Fueron momentos duros la primera parte de la temporada, me perdí muchos partidos por las lesiones. Ahora he vuelto, me siento al cien por cien, agradecido al míster por la confianza que me da e intento devolverla".

Soñando con ganarse plaza para Qatar, Dani Olmo restó importancia a que se dispute en invierno y apuntó, eso sí, a los cambios que tendrán que adaptar los jugadores en su preparación.

"El Mundial es un Mundial, da igual las fechas que sean y que se juegue en invierno. Cuando lo estás jugando no piensas si es noviembre o agosto. A nivel de selección sabemos los parones que tendremos en verano, los clubes empezaremos antes por ser el Mundial en plena competición, llegaremos mejor de forma todos los jugadores y en ese sentido será mejor ir con más rodaje los jugadores, jugando competiciones", opinó.

Celebró Olmo el regreso de Pedri a la selección, ausente por problemas físicos desde el final de la pasada Eurocopa. "Todos sabemos la calidad que tiene y la personalidad. Ha sido duro para él esos primeros meses de temporada pero sabíamos que con el tiempo, cuando estuviese al cien por cien, iba a demostrar de lo que es capaz. Me gusta verle en la selección".

Por último, valoró la última novedad de Luis Enrique, la pantalla de gran dimensión instalada junto al terreno de juego para los entrenamientos. "Al final todo lo que pueda ayudar a mejorar bienvenido sea. Tenemos una pantalla en el campo que nos ayuda a corregir movimientos sin tiempo de verlas por la tarde, las ves al momento y eso ayuda a mejorar y corregir, a saber lo que uno tiene que hacer".