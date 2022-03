Italia, sin margen de error

Roma, 24 mar (EFE).- La selección italiana disputa este jueves, ante Macedonia del Norte y sin margen de error, el que espera sea el primero de sus trascendentales partidos para conseguir el pasaporte al Mundial de Qatar 2022, pues un tropiezo ante los macedonios supondría el fracaso de no acudir por segunda vez consecutiva a la cita mundialista.

Esta noche Italia se paralizará para ver el partido de la 'azzurra'. El Estadio Renzo Barbera de Palermo (Sicilia, sur), con capacidad para 36.365 espectadores, estará completamente lleno para alentar a los suyos ante una selección, en teoría inferior, que ocupa el puesto 67 del ránking FIFA.

Pero en el recuerdo de todos los 'tifosi' está el verano de 2018, cuando Italia se quedó sin jugar el Mundial después de 60 años. Cuatro años después, la selección se ha visto envuelta en una situación similar, aunque con una complicada -e hipotética- final de repesca contra Portugal en el horizonte.

Eso sí, ahora cuenta con el aval de confianza de ser la actual campeona de Europa, algo que, por otra parte, puede jugar a la contra, pues el fracaso de no acudir al Mundial sería más grande.

"No conseguir la clasificación hace cuatro años no nos pesa, la experiencia nos puede ayudar. Llevamos pensando en este partido desde noviembre", dijo uno de sus jugadores más emblemáticos, Giorgio Chiellini, en la rueda de prensa previa al encuentro.

No deberían tener problemas los hombres de Roberto Mancini para pasar esta eliminatoria, pero en el fútbol, ya se sabe, todo puede pasar. Y con esta mentalidad, con cautela y precaución, encara el partido el seleccionador italiano, que no quiere ningún tipo de confianza por parte de los suyos y al que no le gusta llevar el cartel de favorito.

"Todos empezamos igual, no hay un equipo favorito. Cualquier cosa puede pasar en 90 minutos. Hay que jugar todos los partidos, incluso los más predecibles...", declaró el técnico.

Los medios italianos apuntan a la suplencia de la pareja de centrales habituales, Chiellini y Leonardo Bonucci (Juventus), pues no llegan en plena condición física tras sus respectivas lesiones, aunque podrían ser titulares en caso de superar la semifinal.

Gianluca Mancini (Roma) y Alessandro Bastoni (Inter) son los mejores situados para partir como titulares en el centro de la defensa. Arriba, Ciro Immobile (Lazio) liderará la ofensiva con Doménico Berardi (Sassuolo) y Lorenzo Insigne (Nápoles).

Por su parte, Macedonia del Norte llega a este choque con algo más de experiencia en partidos importantes tras su participación en un gran torneo, la Euro 2020, por primera vez en su historia.

Además, los balcánicos juegan con la "ventaja" de ser el equipo "pequeño", aunque el combinado cuenta en sus filas con talentos en ataque como el jugador del Nápoles Elif Elmas, el portero del Rayo Vallecano Stole Dimitiresvsky o el defensa del Dinamo de Zagreb Stefan Ristovski.

La leyenda macedonia Goran Pandev, ya retirado de la selección, cree que la presión puede jugar a favor de los suyos: "Jugar con los campeones de Europa en su casa no es lo ideal. Italia es la favorita, pero la presión recae sobre ellos", dijo en una entrevista con el 'Corriere Della Sera'.

Italia comienza hoy el corto, pero intenso, camino de la repesca, en el que portarán una mochila dónde cargan el peso de no haber disputado la última edición y el de ser los campeones de Europa con la vista puesta en el Mundial de Catar 2022.

Tomás Frutos