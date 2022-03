Laporte: "Estar con España es de las mejores experiencias de mi vida"

Aymeric Laporte se mostró feliz por su decisión de jugar con la selección española tras su nacionalización y aseguró que es "de las mejores experiencias" de su vida, "orgulloso" de integrar lo que calificó "una familia" y de "disfrutar tanto" de su estilo de juego.

"A pesar de no haber logrado los objetivos que siempre son ganar títulos, a nivel personal es una de las mejores experiencia de mi vida. Me acogieron muy bien y lo siguen haciendo. Me siento como en mi casa, somos una familia y estoy muy orgulloso de formar parte de ella, del ambiente fenomenal de equipo que se respira. Muy contento por esta experiencia y por disfrutar tanto de la selección", aseguró en rueda de prensa el defensa, que nació hace 27 años en Agen (Francia).

Laporte compareció junto a Marcos Llorente en un acto de presentación del patrocinio de Sierra Cazorla, el agua de la selección española. Los dos internacionales se verán las caras en unas semanas en la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrenta al Manchester City y Atlético de Madrid.

"Somos profesionales, cada uno mirará por su lado", dijo Laporte que admitió que "algún comentario" se han soltado a modo de pique pero "poca cosa". "seguiremos siendo buenos compañeros en la selección", bromeó Marcos Llorente.

El futbolista del Atlético de Madrid regresa a la selección tras perderse los últimos partidos por lesión. Lo afronta con máxima ilusión y sin pensar en el carácter amistoso del encuentro.

"Es una oportunidad importante, como las anteriores, venir a la selección es un privilegio, poder entrenar con grandísimos jugadores aprendes muchas cosas. Queda poco para el Mundial y venir a las convocatorias es importante", afirmó.