Raúl de Tomás sufre una molestia y se somete a pruebas médicas

Las Rozas (Madrid), 24 mar (EFE).- Raúl de Tomás, delantero internacional del Espanyol, sufrió unas molestias en el último entrenamiento de la selección española antes de viajar a Barcelona, donde se medirá en partido amistoso a Albania, para el que es duda a expensas de los resultados de las pruebas médicas que se le están practicando.

En la parte final del entrenamiento a puerta cerrada de la selección española en la Ciudad del Fútbol, De Tomás sintió unas molestias que le impidieron acabar, según informó la Federación.

El delantero se encuentra realizándose unas pruebas con los médicos de la selección para confirmar el alcance exacto de su dolencia. Estaba planificada su comparecencia ante los medios y en su lugar ofreció rueda de prensa Dani Olmo.

"Esperemos que no sea lesión, sabemos la personalidad y la fuerza que tiene Raúl. No sabemos aún lo que tiene, eran unas molestias que esperamos no sean graves y pueda seguir con nosotros", manifestó Olmo sobre su compañero de selección.