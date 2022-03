Thuram: "Es increíble que la gente pite a Messi"

Barcelona, 24 mar (EFE).- Lilian Thuram, exfutbolista entre otros equipos del Barcelona y campeón del mundo con Francia en 1998, calificó de "increíble" que la afición del Paris Saint-Germain (PSG) pitara al argentino Leo Messi después de la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid.

Tras participar en un acto organizado por la Fundació Barça y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) celebrado en el Camp Nou, el exinternacional francés atendió a los medios de comunicación para defender al rosarino, con el que coincidió en su etapa como jugador del Barcelona (2006-08).

"Cuando ves que el PSG pierde contra el Real Madrid y después ves que la gente pita a Messi, es algo increíble. Creo que eso no debe pasar, la gente no debe faltar el respeto a Messi. Una persona que ama el fútbol no puede permitir que se pite a Messi", aseveró.

En este sentido, Thuram defendió que "Barcelona es la casa de Messi" y que tras cambiar de club "cuando tú quieres quedarte", como en el caso del argentino, después es "muy difícil" adaptarse a otro equipo.

El exfutbolista galo también se refirió al futuro de Kylian Mbappé -"en Francia todo el mundo dice que jugará en el Real Madrid", explicó-, de quien dijo que es "el jugador del momento".

"Mbappé ya es un gran jugador porque ha ganado el Mundial, es muy importante para el PSG. Cuando eres tan importante teniendo a Messi y a Neymar en un mismo equipo quiere decir que eres un gran jugador", opinó.

Por último, Thuram recomendó a su compatriota Ousmane Dembélé, que acaba contrato con el Barça el próximo mes de junio, que continúe en el equipo azulgrana.

"Cuando juegas en el Barça a veces es muy difícil no entender que el Barça también es un gran equipo. Jugar en un gran equipo es siempre muy importante y creo que al final valorará todo eso. Un gran jugador debe jugar en un gran equipo, y el Barça lo es", reflexionó.