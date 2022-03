Robert Sánchez: "Veía repetidas las paradas de Casillas en YouTube"

Las Rozas (Madrid), 25 mar (EFE).- El escalafón de porteros en la selección ha cambiado. Un fijo como David de Gea desaparece, dos que eran desconocidos para el aficionado español, Robert Sánchez y David Raya, se convierten en la alternativa a Unai Simón. En sus inicios, Robert tenía como referente al portero que marcó una época en la Roja, Iker Casillas. "No me perdía ni un partido y luego veía repetidas sus paradas en Youtube".

La misma sorpresa que ha causado la llamada de David Raya, la provocó en su día la de Robert Sánchez. "Con el tiempo me conocerán más", afirma el portero del Brighton con la seguridad con la que responde a cada pregunta en una entrevista con Efe en la que admite su sorpresa por la ausencia de David de Gea. Luis Enrique pone el foco en los porteros españoles que triunfan en Inglaterra. Su evolución es diferente, la fortaleza en un fútbol más físico. A ocho meses del Mundial, se ve a un paso de Qatar.

Pregunta: Sin hacer ruido, empieza a ser fijo en las listas de Luis Enrique y ya es segundo portero de la selección.

Respuesta: Estoy muy contento de seguir viniendo, de cada llamada. Me esfuerzo cada día por ello, me concentro en cada partido, aprovecho cada oportunidad para seguir empujando en cada entrenamiento. Es un reconocimiento al esfuerzo en mi club y una gran oportunidad de demostrar mi valía.

P: En las primeras convocatorias no le conocía el aficionado español, ¿Ya sí?

R: Un poco más seguro (risas), pero ¿sabes qué? Con el tiempo me conocerán más. Todo lo bueno esconde un trabajo detrás. Es la forma de la que pienso.

P: Sea sincero, cuando le advierte Luis Enrique y Molina de que estaba en el radar de la selección. ¿Le sorprendió la llamada?

R: La primera vez claro que sí. Fue muy temprano, nada más comenzar a jugar en la Premier. Me vino todo muy rápido y me quedé muy sorprendido por la llamada. No me la esperaba pero, por otra parte, era un premio a la evolución que había tenido como portero. En Inglaterra no se llega a la categoría más alta de la noche a la mañana, pasé por varias inferiores hasta lograr el objetivo que me marqué cuando me fui allí siendo un niño. El esfuerzo tuvo recompensa.

P: ¿Qué cualidades suyas le gustan a Luis Enrique?

R: Siempre he sido un portero que reúne las condiciones que le gustan. Claramente en Brighton todo el juego empieza desde mi la salida de balón y es una de las cosas que más le gusta, además de la fuerza en el juego aéreo y hacer el área mía.

P: Su ídolo era Iker Casillas pero esas, precisamente, no eran sus mejores virtudes.

R: El fútbol ha evolucionado mucho. Los porteros ahora tenemos más cualidades pero Iker era único, en el momento clave te hacía una salvada espectacular y ayudaba al Real Madrid y a la selección a ganar todo lo que ganaron. Era impresionante. No me perdía ni un partido suyo y luego veía repetidas sus paradas en Youtube. Luego, según vas creciendo, no piensas en que quieres ser como nadie. Vas estudiando a los mejores porteros y estudiando para mejorar.

P: ¿Por qué se fijó siempre en los porteros?

R: Porque lo fui desde los 4 años, siempre lo tuve claro. Cada entrenamiento que he hecho lo estudiaba imaginando que un día estaría en esa posición. Siempre me ha gustado la portería, de pequeño era más gandul que otra cosa, pero en el fútbol me sentía el salvador del equipo. El portero es la última posición, la que más importancia tiene y, para mí, la que más esfuerzo requiere. Trabajas mucho en la sombra y luego te llega un momento del partido en el que tienes que salvar a tu equipo. Si lo haces, eres héroe, si no, te caen críticas.

P: De Gea fue su referencia en el fútbol inglés. ¿Le sorprende su descarte?

R: Un poco sí, pero porque está haciendo una temporada muy buena en el Manchester United, pero es una decisión del míster que respetamos. Lo cierto es que está a un nivel impresionante ahora mismo, salva a su equipo muchas veces en cada partido pero eso es cosa de Luis Enique.

P: ¿Cómo fue pasar de tenerle como referencia a competir en la selección?

R: Cuando él se fue del Atlético de Madrid a Manchester, yo me fui de España a Inglaterra. Fue una referencia, le veía los partidos y quería hacer lo mismo que él. Siempre tenía una parada espectacular para un momento importante del partido. Venir con la selección y conocerle fue un sueño. Le admiraba mucho cuando era joven y ahora somos buenos amigos.

P: ¿Qué tienen los porteros españoles que juegan en Inglaterra que llama la atención de Luis Enrique? De De Gea a David Raya, siguen siendo mayoría.

R: Tenemos diferentes cualidades y él mira por un perfil de portero que hay más en Inglaterra. A mí, en mi club, me ayudó mucho el proceso de subir escalón a escalón hasta llegar a la Premier. David Raya ha tenido la misma trayectoria hasta llegar al máximo nivel y está haciendo una temporada muy buena. Se ha ganado la oportunidad. El fútbol allí es mucho más fuerte, más físico y hace porteros más grandes.

P: Después de debutar con la selección, ¿qué retos se marca?

R: Unai ha estado jugando muy bien los últimos campeonatos y yo vengo a ganarme la plaza, a entrenar lo mejor que pueda y si me llega la oportunidad, aprovecharla. Ya he debutado y ahora quiero empezar un partido como titular. El día del debut fue el sueño de ver como recoges todo lo que he trabajado durante mi vida y el premio a tu sacrificio.

P: Llegan dos amistosos que ya son test para el Mundial, ¿se ve en Qatar?

R: Son amistosos pero para nosotros es como si no lo fueran, tenemos que ir al máximo para demostrar nuestro nivel. Volvemos a Barcelona 18 años después y esperamos que se llene el estadio, que sea especial. Yo me veo en el Mundial pero nunca se sabe, puede haber una lesión, toco madera, pero de lo que nadie puede dudar es de que me voy a esforzar al máximo para estar en un momento tan especial.

Roberto Morales