Suárez mira la solidez defensiva de Costa Rica como clave hacia el Mundial

San José, 26 mar (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, alabó este sábado la solidez defensiva de su equipo y la destacó como clave para vencer el domingo a domicilio a El Salvador y aspirar a acercarse a la clasificación al Mundial de Catar 2022.

"Nos falta mucho por trabajar. Estamos basando el equipo para que defensivamente seamos fuertes y aún nos falta mucho para que la parte ofensiva sea mucho mejor. Tenemos un grandísimo arquero y una muy buena defensa y a partir de eso debemos seguir mejorando en el juego", manifestó el seleccionador en la conferencia de prensa previa al viaje a El Salvador.

Tras un pobre inicio en el octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022, Costa Rica se ha convertido en la mejor selección de la segunda vuelta, ya que ha conseguido 13 de los últimos 15 puntos en disputa y no ha encajado goles en los últimos cuatro compromisos.

El portero PSG francés Keylor Navas ha sido una de las grandes figuras de Costa Rica, que ya se encuentra en el puesto de repesca con 19 puntos, por debajo de Canadá (25), Estados Unidos (22) y México (22), que están obteniendo los tres boletos directos. Panamá (18) es la otra selección que sigue con posibilidades de pelear por la clasificación o la repesca.

El seleccionador Suárez cree que el partido del domingo como visitante frente a la eliminada selección de El Salvador será un choque difícil y alabó las características de su rival.

"El Salvador es un gran equipo. Hay selecciones que han merecido otra suerte y una de ellas es El Salvador. Busco la manera de no pensar en que están eliminados. Me gusta la manera en que juega El Salvador, me gusta su técnico, la propuesta de querer jugar y tener la pelota bien y eso habrá que resolverlo con mucha atención, con una exigencia en la parte mental y física", dijo.

Suárez afirmó que "el fútbol no se juega solo con los pies, se juega mucho más con la cabeza", por lo que considera importante que sus jugadores "sigan teniendo la fortaleza emocional y el coraje que han mostrado durante todo el torneo".

"Tenemos un grupo muy unido en el objetivo de clasificar. El partido va a ser muy emocional y espero que sigamos teniendo los resultados como hasta ahora y conseguir el objetivo de ganar el partido", expresó.