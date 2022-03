Argentina, con Messi al frente y pleno 'sevillano', asiste a la fiesta mundialista de Ecuador (Previa y posibles onces)

Scaloni realizará cambios, con la entrada de Montiel, Guido y posiblemente Ocampos, mientras que Pezzella se mantendrá en el once

La selección de Argentina, con Lionel Messi al frente, será este martes la invitada de honor a la gran fiesta que prepara Ecuador en Guayaquil para celebrar su reciente clasificación para el Mundial de Qatar 2022, un billete que la Albiceleste hace tiempo que tiene asegurado. Con sus cupos directos para la cita mundialista ya garantizados y sin nada más en juego que dar espectáculo, el Estadio Monumental lucirá repleto para celebrar la cuarta clasificación de la Tricolor a una Copa del Mundo.

Ecuador reaparecerá de local tras la derrota por 3-1 en su visita del jueves pasado ante Paraguay, pero clasificado con anticipación gracias a la derrota de Perú ante Uruguay (1-0). La aspiración de la mayoría de los fanáticos locales, será que se cierre la eliminatoria con una victoria que ponga el broche de oro a una campaña que ya tuvo sonadas victorias como el 6-1 contra Colombia o el 4-0 ante Uruguay.

El propósito no es nada sencillo, pues Argentina saldrá y querrá concluir invicto el actual proceso eliminatorio, a pesar de las variantes que se anuncian en su alineación. Mientras, otros fanáticos de la Tricolor menos exigentes resaltan el trabajo y los resultados alcanzados por la nueva generación de futbolistas locales, aunque aspiran que durante la disputa en Catar logren superar la fase de octavos de final, a la que llegó Ecuador en el Mundial de Alemania 2006.

Para el seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, concluir la eliminatoria contra Argentina será un ensayo muy bueno y lindo, con exigencias y experiencias que deberá aprovechar su equipo para ir preparándose con miras al Mundial. Ecuador recuperará a tres centrocampistas que cumplieron un partido de suspensión cada uno ante Paraguay: Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata, pero echará de menos, también por suspensiones, al defensa Félix Torres y al portero Alexander Domínguez, expulsado en el partido ante Brasil.

Por su parte, Argentina saldrá al Monumental de Guayaquil tras golear por 3-0 el viernes pasado a Venezuela, con tantos de Nicolás González, Ángel Di Maria y de Messi. El seleccionador Lionel Scaloni anticipó que ante Ecuador realizará cambios para dar oportunidad a varias figuras, en busca de algunas respuestas que le permitirán disponer de nuevas alternativas con miras a la Copa del Mundo.

En un once donde Messi parece indiscutible, la gran duda de Scaloni es Julián Álvarez si entra en lugar de Ángel Correa, mientras que en el arco también puede que dé minutos a Juan Musso, el tercer portero. En el banquillo se quedaría Ángel di María, que parece no terminar de superar las molestias que también le impidieron ser titular ante Venezuela, y Lautaro Martínez no pudo viajar a Ecuador por covid 19.

Lesionados están Marcos Acuña, Lisandro Martínez y Alejandro 'Papu' Gómez, mientras que suspendidos siguen Emiliano 'Dibu' Martínez, Cristian 'Cuti' Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso. En la última ocasión que jugó Argentina en Ecuador ganó por 1-3, con triplete de Messi y logró su clasificación para el Mundial de Rusia 2018, mientras que Ecuador quedó eliminado.

La baja de contagios por la pandemia de la covid-19, ha dado facilidades para que los organismos que la controlan, como el Comité de Operaciones de Emergencias (COE), dieran el aval para el 100 % del aforo del estadio de propiedad del guayaquileño Barcelona.









ALINEACIONES PROBABLES.-

Ecuador: Hernán Galíndez; Byron Castillo, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Alan Franco, Jeremy Sarmiento; Ángel Mena y Michael Estrada o Yordi Caicedo.



Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Argentina: Juan Musso; Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Rodrigo de Paul; Julián Álvarez, Lionel Messi y Lucas Ocampos.



Seleccionador: Lionel Scaloni.

Árbitros: Raphael Claus (brasileño) asistido por sus compatriotas Danilo Manis y Rafael Alves. En el VAR, Nicolás Gallo, de Colombia, asistido por Gery Vargas, de Bolivia.

Estadio: Monumental de Guayaquil.

Hora: 18:30 local (01:30 en España).