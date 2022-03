Banini vuelve a la selección argentina tras casi tres años para jugar ante Chile

Buenos Aires, 28 mar (EFE).- La centrocampista del Atlético de Madrid Estefanía Banini, considerada la mejor jugadora de fútbol de Argentina, volvió a ser convocada este lunes a la selección tras casi tres años de estar fuera del equipo por haber pedido "personas capacitadas con experiencia suficiente" en el cuerpo técnico.

Argentina anunció este lunes que jugará dos partidos con Chile, el 7 y el 10 de abril, y la principal sorpresa en la convocatoria es la presencia de Banini, que no juega en la Albiceleste desde que finalizó el Mundial de Francia 2019, en el que fue capitana y una de las figuras de Argentina.

Banini, elegida para integrar el "Once ideal" de 2021 en la entrega de premios 'The Best' de la FIFA, quedó marginada de la selección argentina tras criticar al entonces entrenador Carlos Borrello.

Germán Portanova, que lo reemplazó a mediados de 2021, no había convocado a la excapitana para los partidos anteriores.

Estos dos encuentros ante Chile serán los primeros que jugará la Albiceleste en estadios de Argentina y con público desde que comenzó la pandemia.

El primero será el 7 de abril en la provincia de Córdoba y el segundo el 10 en San Luis.