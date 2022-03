Felipe Vega-Arango y Thomas Christiansen, cara y cruz

Madrid, 28 mar (EFE).- Felipe Vega-Arango, seleccionador del modesto equipo de Islas Salomón, y el hispano-danés Thomas Christiansen, técnico de Panamá, vivieron este domingo la cara y la cruz en el camino hacia el Mundial de Qatar.

Hijo del que fuera dirigente del Sporting de Gijón, Felipe Vega-Arango, ha logrado llevar al conjunto salomonense a la final de la fase de clasificación de Oceanía ante Nueva Zelanda, la gran favorita, tras vencer a Papúa Nueva Guinea por 3-2 en Doha, donde se está disputando esta previa. El encuentro definitivo será el miércoles.

La victoria, gracias a un doblete de Alvin Hou y a un tanto de Raphael Lea'i, el héroe del triplete contra Tahití, supuso la revancha del camino hacia Rusia 2018. En aquella semifinal ganó Papúa Nueva Guinea por 2-1.

Con Felipe Vega-Arango, que llegó a la dirección técnica de Islas Salomón en 2017 y encaró su segunda etapa al rubricar su continuidad en 2021, esta selección que representa a un pequeño país de algo menos de 700.000 habitantes, ha progresado desde el puesto 187 de la clasificación mundial de la FIFA al 142 y el segundo de Oceanía, tras, precisamente, Nueva Zelanda.

El premio de la final ante los 'All Whites', que vencieron por 1-0 a Tahití, será medirse a Costa Rica, cuarta de la liguilla final de la Concacaf, en junio por un billete en Qatar 2022.

Precisamente se quedó sin esta repesca intercontinental la selección de Panamá que dirige Thomas Christiansen, que tras tenerla muy cerca acabó por perder la opción tras caer goleada este domingo ante Estados Unidos (5-1).

Los 'ticos', que vencieron en El Salvador por 1-2, aseguraron la repesca con 22 puntos, cuatro más que el equipo de Christiansen, que a falta de una jornada para el final de la liguilla se quedó sin opción alguna.

Con lágrimas se retiró del Explora Stadium de Orlando el exinternacional español, nacido en Copenhague el 11 de marzo de 1973, hijo de padre danés y madre española, que se hizo cargo de la selección de Panamá en julio de 2022, con el claro objetivo de repetir presencia mundialista tras participar en Rusia 2018, donde se estrenó en una cita universal.

Christiansen, aún presa de la decepción por la eliminación, aseguró después que su idea de continuar es clara: "Ya he mostrado que quiero quedarme. Así se lo he hecho saber a la federación, incluso a mis agentes que no preguntara a nadie ni recibiera ofertas porque mi primera opción va a ser Panamá. Vamos a ver cómo va. Más no puedo decir", aseguró en conferencia de prensa con la voz entrecortada.

"Nos quedamos a las puertas. Hay cosas positivas que nos podemos llevar. Esta última decepción ha hecho mucho daño, y costará reponerse", "de las derrotas es donde más uno aprende. En el futuro será lo más rico, para llevarlo en la maleta, y para crecer", fueron otras reflexiones de Christiansen a la conclusión del encuentro en el que Panamá dijo adiós al sueño qatarí.