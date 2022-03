Tite se manifiesta "totalmente a favor" de inscribir 26 jugadores en Mundial

Río de Janeiro, 28 mar (EFE).- El técnico de la selección brasileña de fútbol, Adenor Leonardo Bachi "Tite", se posicionó este lunes "totalmente a favor" de ampliar de 23 a 26 el número de jugadores inscritos para el Mundial de Catar 2022.

"Directamente, sí me gustaría porque abre la posibilidad de tener deportistas específicos o versátiles y te da un abanico mayor de cambios, así como lo de los cinco cambios, confirmándose, también lo veo como una influencia muy grande en el desempeño del equipo", declaró Tite en una rueda de prensa grabada y transmitida hoy, a vísperas del partido cuando Brasil visite a Bolivia en la última jornada de la eliminatoria.

"Veo eso extremadamente significativo e importante. Soy un incentivador y si tuviese que dar un voto desde el aspecto técnico soy totalmente a favor", reforzó.

La FIFA estudia aumentar de 23 a 26 el número de jugadores para las selecciones que disputarán el Mundial, debido a las altas temperaturas que los equipos tendrán que soportar en suelo catarí y ante la eventual incidencia de la pandemia de covid en las delegaciones.

Brasil visitará el martes a Bolivia en La Paz en un partido para cumplir calendario, pues ya está clasificado anticipadamente para el Mundial desde jornadas anteriores y con el primer lugar prácticamente asegurado, mientras que los dueños de casa, ya eliminados, se despedirán de su afición.

"Es un partido que tiene mucha influencia en términos estratégicos, vamos a jugar en la altitud y ante las dificultades que hemos tenido históricamente contra Bolivia. Será un partido en el que el balón adquiere más velocidad por la altitud", comentó Tite sobre el encuentro.

No obstante, admitió que por jugar en la altura de La Paz Brasil "no será un equipo tan vertical, porque las condiciones no lo permiten y sería inhumano" actuar de forma diferente.

A una jornada del cierre, Brasil lidera la eliminatoria sudamericana con 42 puntos, 4 sobre Argentina -aunque está pendiente un partido en el calendario entre ambas selecciones-, mientras que Bolivia marcha antepenúltimo con 15 unidades.

Entre la disputa del Mundial y la exitosa campaña de Brasil en la eliminatoria, en la que puede alcanzar el récord de 45 puntos en caso de una victoria sobre Bolivia, Tite señaló que la Canarinha todavía está en una fase de "construcción por pasos, etapa por etapa".

Pero, "esa consolidación en la eliminatoria es lo que más me deja feliz", subrayó el entrenador.

La Canarinha se entrenó este lunes en la Granja Comary, sede deportiva de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en la serrana ciudad de Teresópolis, y el equipo viajará al final del día para Santa Cruz De la Sierra, donde pasará la noche y permanecerá hasta el martes cuando viajará a La Paz.

El portero Santos, del Athletico Paranaense de Curitiba y convocado a última hora para sustituir a Wéverton, quien se resintió durante el entrenamiento del domingo, se presentará en el aeropuerto de Río de Janeiro y embarcará con el resto de la delegación a territorio boliviano.