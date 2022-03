3-0. Los suplentes de Bélgica cumplen ante Burkina Faso

Bruselas, 29 mar (EFE).- Los suplentes de Bélgica se reivindicaron este martes ante su público en Bruselas, endosándole un 3-0 a la humilde Burkina Faso en un amistoso de preparación para el Mundial de Catar que alejó el recuerdo del insulso empate cosechado el sábado en Dublín frente a la modesta Irlanda.

Si el colegiado neerlandés hubiera señalado penalti cuando en el minuto 3 el guardameta local Sels derribó en el área belga a Faissal Ouattara, quizá el primer partido de la historia de Burkina Faso en Europa hubiera tenido un desenlace más afable para los africanos.

Pero Dennis Higler no concedió la pena máxima, aunque pareció evidente, y no hubo cuento de hadas para los burkineses ante la primera selección del ránking de la FIFA, pese a que Bélgica que jugó sin sus estrellas pues Roberto Martínez no convocó a jugadores con más de 50 partidos internacionales para dar descanso a De Bruyne, Corutois, Lukaku o Carrasco.

Tras un primer cuarto de hora espeso en el que le vieron las orejas al lobo, los "diablos rojos" respondieron con dos zarpazos de Hans Vanaken y de Leandro Trossard que para el minuto 18 dejaron sentenciado un partido en el que Bélgica cumplió, pero no maravilló.

Martínez entregó la batuta al centrocampista del Leicester City Youri Tielemans, escudado por los centrocampistas de la Real Sociedad Adnan Januzaj y del Brujas Hans Vanaken, y con el delantero del Besitkas Michy Batshuayi en una primera mitad sin demasiada épica ni tampoco estética.

La segunda arrancó de manera similar a la primera, con Faissal Ouattara acariciando el gol, que esta vez se encontró con el larguero, y los belgas, más finos a medida que pasaban los minutos, sentenciando poco después gracias a un cabezado en el minuto 73 de Christian Benteke, que había salido por Batshuayi.

Los de Oscar Barro, antiguo entrenador de la Asociación Deportiva de Funcionarios de Bobo Dioulasso, venían de encajar un 5-0 contra Kosovo en su vuelta a la escena internacional la semana pasada, tras haber cosechado antes un meritorio cuarto puesto en la Copa de África de Naciones.

Llegaban con la ilusión de sorprender en Bélgica y no lo lograron. Pero nunca llegaron a parecer desactivados sobre el césped del Lotto Park del Anderletch, donde los "diablos rojos" jugaban por primera vez desde 2006, pues la selección belga suele jugar en el antiguo estadio Rey Balduino.

- Ficha técnica:

3. Bélgica: Sels; Bornauw, Denayer (Dendoncker, m.45), Van Der Heyden; Foket, Vanaken, Tielemans, Trossard; De Ketelaere, Januzaj; y Batshuayi.

0. Burkina Faso: Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Guiebre; Guira, Touré, Traoré, Sangaré (Ki, m.60), Bayala (Badolo, m.59); y Ouattara.

Goles: 1-0, m.16: Vanaken; 2-0, m.18: Trossard. 3-0, Benteke (m.73).

Árbitro: Dennis Higler (NED). Amonestó a los visitantes Bayala (m.32) y Guira (m.73).

Incidencias: Partido amistoso de preparación para el Mundial de Catar 2022 disputado en el estadio Lotto Park de Bruselas ante unos 15.000 espectadores.

Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio como tributo al portero belga del Círculo de Brujas Miguel Van Damm, fallecido este lunes con 28 años por leucemia.

Javier Albisu