LaLiga y Casillas lanzan una oficina de emprendimiento para deportistas

Madrid, 29 mar (EFE).- LaLiga ha puesto en marcha junto con la plataforma SportBoost liderada por Iker Casillas la Oficina de Emprendimiento del Jugador, una iniciativa que promoverá la inmersión de jugadores de fútbol y de todo tipo de deportistas en el sector tecnológico, tanto con sus propias ideas como colaborando como inversores o embajadores de otras compañías.

Esta oficina permitirá poner en marcha sus proyectos o participar como inversores, embajadores o mentores de compañías tecnológicas vinculadas al deporte tanto a jugadores y jugadoras de fútbol, gracias a la colaboración con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), como de otros deportes, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes a través del programa para compatibilizar carrera deportiva y estudios Proad (Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel) y la Asociación del Deporte Español.

El exportero internacional español ha explicado que una de sus motivaciones para poner en marcha este proyecto es ayudar a los deportistas a tener más opciones de futuro cuando acaben su carrera, vinculándose al campo de la tecnología, para evitar la incertidumbre que viven cuando se acerca el final de su trayectoria deportiva.

"Los deportistas durante nuestra carrera profesional nos hacemos muchas preguntas, pero sobre todo dos: qué será de mí el día después de que deje el deporte, y qué voy a hacer cuando me retire. Lo que yo sentí cuando me pasó aquello (el infarto que sufrió en mayo de 2019) fue un vértigo difícil de entender por quienes no se aproximan a dejar al fútbol (...) Para dar respuestas a esas preguntas hemos puesto en marcha esta oficina", ha relatado Casillas.

El proyecto se basa en cinco pilares: asesoramiento para proyectos empresariales de deportistas, ofrecerles la posibilidad de ser mentores de empresas tecnológicas, convertirse en embajadores a cambio de una participación accionarial en el proyecto, invertir directamente en alguna 'startup' tecnológica, o trabajar su inserción laboral en el sector.

"Yo animo a todos aquellos deportistas que estén pensando, desarrollando proyectos que puedan ayudar al desarrollo dela industria del deporte que sigan trabajando en ello, porque es muy necesario. Vivimos una carrera tecnológica que va a una velocidad que no llegamos y es muy importante que esa creatividad se ponga en conocimiento de la Oficina de Emprendimiento del Jugador", ha señalado el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

La iniciativa tiene el respaldo de LaLiga Tech, la empresa en la que la patronal de clubes del fútbol profesional español ha puesto todas sus tecnologías para ofrecer servicios a terceros, que lanzará un concurso entre 'startups' tecnológicas que aporten soluciones en tres sectores: servicios para aficionados, gestión de la competición y protección de contenido con derechos de autor. "Buscamos soluciones para esas tres áreas", ha explicado Minerva Santana, directora de Innovación y Desarrollo Global de esta entidad.

FORMACIÓN, UN ELEMENTO CLAVE Y CADA VEZ MÁS DEMANDADO

Durante la presentación de esta iniciativa ha participado el exinternacional español de baloncesto José Manuel Calderón, actual asesor de la directiva de los Cleveland Cavaliers de la NBA estadounidense, que ha subrayado la clave de la formación como elemento fundamental para que el deportista pueda aprovechar las oportunidades que tiene durante su carrera profesional y que van más allá de lo puramente deportivo.

"Tenemos mucho tiempo durante nuestra carrera que podemos dedicar a educarnos. Durante la carrera nos llegan muchas oportunidades en las que no ponemos el tiempo necesario o confiamos en gente alrededor sin poner nosotros esa parte", ha opinado el triple medallista olímpico y campeón mundial con España, que ha considerado que la formación debe ser "una línea paralela" durante la carrera deportiva.

En el acto han participado varios jugadores en activo, como el portero del Huesca Andrés Fernández, que ha coincidido con Calderón en la relevancia de la formación durante la carrera y en elegir buenos asesores. "Lo importante es rodearte de gente que sabe y saber escuchar", ha destacado Fernández, que es fundador de la empresa de inteligencia artificial Biyectiva.

Por su parte, el central del Leganés Sergio González ha asegurado que "cada vez más" deportistas se forman académicamente en paralelo a su carrera deportiva. "Si juntamos esa trayectoria académica con la visión de nuestra trayectoria como deportistas, es un perfil muy útil para cualquier startup que quiera desarrollarse en el territorio deportivo", ha asegurado.

El mediapunta del Celta Denis Suárez, por medio de una videoconferencia, ha enfatizado la importancia de hacer una buena gestión de las inversiones cuando se está en activo. "Es importante saber dónde vas a invertir y diversificar. Me gusta buscar la rentabilidad a largo plazo, porque considero que es clave para personas como yo, que generamos una gran cantidad en poco tiempo. Me parece una buena iniciativa", ha opinado.

La iniciativa tendrá "muy buena aceptación", ha augurado el director de Competiciones y oficina del jugador de LaLiga, Luis Gil, que asegura que ya previamente tuvieron que ampliar el cupo en el programa de formación 'Players' y tienen "varios jugadores participando en másters potentes" a través de la escuela de negocios LaLiga Business School.