Miranda: ?Es una temporada difícil para mí?

Juan Miranda empezó la temporada con su Betis agotado por los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que la España de Luis de la Fuente ganó la medalla de plata, y ahora sufre una "lesión fea" en el tobillo derecho. Todo esto hace que, según reconoce en una entrevista con EFE, esté siendo una campaña "difícil" y "rara" para él.

Aunque a la vez, como bético que es, el gran rendimiento del equipo hace que se le esté "curando todo". En una charla con EFE en la concentración de España sub-21, insta a que los árbitros se fijen en las "muchas" patadas que recibe Fekir, ve a Joaquín para "muchos más años" y analiza una final de Copa del Rey para la que augura que dormirá y comerá "poco" en los días previos por los nervios.



Pregunta: Tras la goleada a Lituania (8-0) llega Eslovaquia y la posibilidad de cerrar la clasificación. ¿En qué os insiste Luis de la Fuente para dejarla sellada este martes?

Respuesta: Nos insiste en lo que ya sabemos hacer, no pide gran cosa. Sabemos que hay que dar el 100% en cada partido y jugar como nosotros sabemos. Si hacemos eso bien, seguramente tendremos muchas posibilidades de ganar

P: ¿Cómo van sus molestias en el tobillo?

R: Fue una lesión fea, la verdad. Vine aquí, lo miramos con los doctores del Betis y de la selección y creímos que era importante venir a la selección, que siempre es un orgullo. Estamos valorando cuál es el momento oportuno para jugar.

P: Llegó a infiltrarse para poder jugar contra el Celta de Vigo. ¿Maneja alguna fecha para estar al 100% o se trata ya de una cuestión de tiempo y descanso a final de temporada?

R: Jugué con el tobillo dormido? me infiltré porque el equipo me necesitaba. Ahora esto no es un parón para mí (ríe). Tocó descansar contra Lituania, creíamos que era lo mejor, y estamos listos para afrontar el partido en Eslovaquia.

P: Le entrevisté en 2019 cuando estaba en el Schalke 04 y me dijo que "necesitaba salir de la zona de confort". ¿Necesitó luego volver a ese confort fichando por el Betis?

R: Sí, en el Schalke, a final de temporada, mi familia, el Barcelona y yo creímos que lo mejor era salir. Hice la pretemporada en Barcelona y creímos que las oportunidades iban a ser pocas. Vino el Betis, que ya había estado varios años atrás, pero era más complicado porque yo era joven y no me veía para dar ese salto al primer equipo. En 2019-2020 creíamos que ya estaba preparado para dar ese salto al Betis que tanto yo como mi familia, béticos que somos, lo deseamos.

P: Esta temporada ya sin cesiones y con contrato con el Betis hasta 2024. Con una gran competencia con Álex Moreno, la lesión? ¿Cómo valora este primer año de estabilidad?

R: Es verdad que me gustaría jugar más, pero Álex está en un gran momento. Esto nos viene bien a los dos para, si estamos a un gran nivel, dar lo máximo cada uno. Estamos haciendo una gran temporada, no individual, como grupo. Eso es lo más importante. Es una temporada difícil para mí, pero todo futbolista no está al 100%. Después de los Juegos Olímpicos necesitaba un descanso porque, quieras o no, te ?quema?, por así decirlo. Ahora también la lesión? está siendo una temporada rara, pero me lo está curando todo la temporada que estamos haciendo.

P: Como dice, una gran temporada, por encima de las expectativas. ¿Cuál es el secreto de este Betis?

R: Manuel (Pellegrini) nos dijo desde el principio que los 20 o 26 íbamos a ser importantes. Eso, con temporadas tan largas que tenemos con Europa, y esperemos que siga así, te hacen falta todos esos jugadores. Él ha aprovechado a todos los jugadores y lo seguirá haciendo porque nos ha ido bien hasta ahora. Está todo el mundo preparado dentro del equipo para cuando te toque, que sabes que te tocará. También el gran grupo que tenemos.

P: ¿Se sigue infravalorando la figura de Manuel Pellegrini?

R: Es un gran entrenador. Ya hemos visto todo lo que ha hecho en el fútbol. A nosotros nos exprime al máximo y su alegría será la nuestra. Tiene mucha experiencia, y eso te da ese puntito de calidad de más. Teniendo el equipo y el grupo que tenemos es mucho más fácil.

P: Uno de los nombres propios de este Betis es Nabil Fekir, en el foco, obvio, por su nivel y también por las patadas que recibe y cómo contesta a veces. ¿Cómo se vive esto dentro del vestuario?

R: Nabil es un grandísimo jugador. Todos los equipos irán a por él porque destaca. Nabil recibe mucho, eso los árbitros lo tienen que ver en cada partido. Algunas acciones de él no están bien, pero por una parte se entiende porque con todo lo que recibe es difícil? pero él es buen chico y está centrado.

P: Otra gran figura del Betis. Joaquín. Dijo recientemente que pudo no haber jugado su último partido en Europa, imagino que vosotros trataréis de convencerle para que se quede.

R: Es una pieza fundamental del Betis. Tiene 40 años y está mejor que yo (ríe). Esperemos disfrutarlo cuantos más años mejor. Él verá lo que hace, pero ya te digo yo que está para este año y muchos más.

P: El gran reto que le queda al Betis en lo que queda de temporada, de lo que todo el mundo habla, es esa final de Copa. Queda menos de un mes, ¿la tienen ya en la cabeza?

R: Para mí sí que es especial. Siempre he dicho que soy un aficionado más dentro de ese vestuario. Es un orgullo poder jugar una final. Me acuerdo en 2005 que iba con cinco años a ver esa final aquí en Madrid, y poder jugarla ahora es un sueño. Todavía nos queda un mes y hay que pensar en la Liga, pero cuando se vaya acercando el día ya seguramente duerma y coma poco (ríe).

P: Ojo con esa posible celebración siendo bético?

R: Será especial, sí. Pero no quiero imaginarme nada, ya veremos lo que pasa. Primero hay que ganar, que el Valencia es un gran rival con un grandísimo entrenador como Bordalás, que prepara bien los partidos. No me quiero imaginar nada.

P: El hecho de jugar en Sevilla, con el ambiente de la ciudad? ¿más presión o más motivación aún?

R: Es bueno. Esos días previos, Sevilla va a estar llena de béticos y va a ser muy especial y bonito. Sevilla estará de verde entera. No será presión, el aficionado bético debe disfrutar de ese día y ojalá que disfrutemos después.

P: Ahora comparte vestuario con un futbolista que será su rival, Bryan Gil. ¿Ha habido pique ya?

R: No? no hablamos mucho de la Copa. No queremos darle tanta vuelta. Pero es especial para los dos, él también por su pasado sevillista (ríe) y porque juega en su segunda casa, por así decirlo.