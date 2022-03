Sarabia: "Estoy agradecido por la importancia que me da Luis Enrique"

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- Pablo Sarabia firmó en Riazor ante Islandia su primer doblete como internacional y se mostró agradecido "por la importancia" que le da el seleccionador Luis Enrique Martínez.

"Estoy muy contento con mi año, como está saliendo todo. Dejar el PSG fue una apuesta porque quería buscar minutos y sensaciones. Estoy muy agradecido al Sporting que me lo está dando, estoy en un momento muy bueno de confianza que espero seguir hasta final de temporada", valoró en Teledeporte.

"Estoy agradecido por la importancia que me da Luis Enrique, ya lo hizo en la Eurocopa. Intento aprovechar los minutos y devolverle la confianza en el campo", añadió.

Sarabia agradeció el apoyo de la afición española en los dos partidos amistosos con los que inició un 2022 ilusionante con Mundial. "Tanto en Barcelona como hoy han sido dos partidos con el público muy involucrado con la selección. No hay nada más bonito que estos partidos que jugamos en casa"

"Hicimos buen partido ante Albania pese a ganar al final y hoy lo hemos hecho otra vez. Es la mejor forma de afrontar los amistosos y seguir preparándonos para lo próximo que viene. En verano tenemos partidos complicados, el equipo lo está haciendo muy bien y tiene las ideas muy claras", aseguró.

Yeremy Pino, por su parte, marcó su primer tanto con la selección. "Es un buen centro de Jordi Alba y entro con todo, no sé ni con que la meto pero va dentro", reconoció.

"Estoy muy contento, el míster me ha dado la oportunidad estos partidos, me lo da todo e intento responder lo mejor posible. No sé si es mi mejor versión pero mis ganas están, da igual que sea amistoso que vamos a por ellos a tope. Cada partido es importante para mejorar, reforzarnos y que se vean las ganas que hay".