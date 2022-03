Gerardo Martino confía en recuperarse del ojo para poder viajar a Catar

Ciudad de México, 29 mar (EFE).- El argentino Gerardo Martino, seleccionador de fútbol de México, aseguró este martes que confía en recuperarse de un doble desprendimiento de retina en el ojo derecho para estar en condiciones de tomar un avión que lo lleve a dirigir al 'Tri' en el Mundial Catar 2022.

"El procedimiento del desprendimiento de retina tiene una parte que consiste en ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar habitual y mientras esa burbuja no se disuelva no estoy posibilitado de subir arriba de un avión por la presión", explicó en rueda de prensa.

Martino ha sido operado en dos ocasiones por el problema en el ojo. La primera fue en septiembre de 2021, cuando se perdió los duelos de visita del octogonal final de la Concacaf ante Costa Rica y Panamá.

La segunda intervención al argentino fue en febrero de este año, por lo que no estuvo en el banquillo en la victoria de México el domingo pasado por 0-1 sobre Honduras en San Pedro Sula, un resultado que pone a México con un pie en Catar.

"No subo a un avión desde los primero días de enero de este año. La situación de viajar o no, depende de la burbuja de gas que no ha desaparecido. La cirugía de septiembre del año pasado a los 31 días había desaparecido, ahora estoy alrededor de los 45 y no desaparece. Espero que en las próximas semanas se solucione", añadió 'el Tata'.

El seleccionador regresará al banquillo de México este miércoles ante El Salvador en el Estadio Azteca, encuentro correspondiente a la última jornada del octogonal y en el que los mexicanos deben sacar un triunfo o un empate para confirmar uno de los tres boletos directos que se reparten en la Concacaf a Catar.

"El Salvador ha realizado una buena eliminatoria, de mayor a menor, pero sí hemos observado nosotros a partir de los dos partidos que nos tocaron jugar, uno en la Copa Oro y otro en la eliminatoria, la importancia que tiene para nosotros el rival de mañana. Esperamos la mejor oposición de El Salvador, más allá que no dispute un lugar en el Mundial", sentenció Martino.

México ocupa el tercer lugar en el octogonal con 25 puntos, los mismos que Estados Unidos, segundo, y a tres del líder Canadá; El Salvador es sexto y ya está eliminado.