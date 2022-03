"Me jodieron la carrera", dice futbolista nicaragüense castigado por amaños

Managua, 29 mar (EFE).- "Me jodieron la carrera por un error que no cometí", dijo este martes a Efe el futbolista nicaragüense Henningston Santiago Real Salgado, de 21 años, castigado a dos años de inactividad por presunto amaño de partidos.

Real Salgado, que jugaba con El Sauce FC en la Liga de Ascenso o Segunda División, contó que la prueba que la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) presentó en su contra es la captura de una conversación telefónica con una seguidora del club y un penal que falló en un partido una semana después de que falleciera su padre.

"Niego, rechazo y contradigo cada uno de los señalamientos expuestos por la comisión disciplinaria", señaló el futbolista, que fue miembro de la selección nacional U17 y marcó ocho goles en 14 encuentros con El Sauce FC.

El futbolista compartió a Efe un recurso de apelación que envió al secretario general de la Fenifut, José María Bermúdez, que no le fue aceptado por haberlo llevado un día después se vencerse el plazo.

"Prácticamente soy solo. Vengo de una familia humilde, pobre, pero honrada. Mi papá falleció (el año pasado) y mi mamá vive en otro lugar, y pues casi no tengo el apoyo de nadie y no pude enviar a tiempo el recurso de apelación", lamentó.

A su favor, Real Salgado sostuvo que fue el "jugador más completo y de mejor rendimiento" de El Sauce FC durante el Torneo Apertura 2021 de Liga de Ascenso, en la que marcó seis goles en 11 partidos, todos como titular, y que solamente recibió una tarjeta amarilla en más de 955 minutos disputados.

Anotó otros dos tantos en la Copa Primera, todos dedicados a su padre fallecido, y "en todos los partidos jugados siempre di el máximo de mi rendimiento e intenté ayudar al equipo a cada instante", aseguró.

En la entrevista con los miembros de la comisión disciplinaria de la Fenifut, según dijo, "siempre exprese que no estoy involucrado en los actos de amaño de partidos investigados, que nunca recibí dinero a cambio de perder un partido, que nunca me he prestado a este tipo de situación porque amo el fútbol".

Además, "sé que tengo un futuro en este deporte, y tengo principios y valores éticos inculcados por mis padres", agregó.

A su juicio, los elementos señalados por la comisión disciplinaria como pruebas "no son contundentes, son meras especulaciones y cuentos novelescos, que de ninguna manera pueden desvanecer el principio de inocencia e ir más allá de la duda razonable".

¿POR FALLAR UN PENAL?

"Fallar un penal contra el FC Estelí no puede y no debe ser considerado una prueba contundente en mi contra, porque no soy el único jugador que ha fallado un penal en el fútbol, porque no ha sido mi intención fallarlo y porque tampoco he recibido dinero a cambio de hacer y tampoco nadie me ha solicitado hacerlo", afirmó.

"Fue una situación fortuita. Me resbale al hacer la ejecución porque el campo estaba mojado, ya que había llovido", explicó.

Sobre la captura de la conversación que mantuvo con una seguidora del club en el que jugaba, dijo que la Fenifut interpreta los hechos.

"En ningún momento en la conversación señalada se demuestra mi participación en los hechos investigados. Simplemente hacen una insinuación que yo le digo que cuidado va ir con ese cuento a las autoridades del equipo, porque es peligroso", comentó.

"Pero eso no significa de ninguna manera que acepte participación en los hechos", añadió.

Real Salgado, que militó en la Primera División con el club Walter Ferreti, consideró que "la Fenifut no tiene ni una sola prueba tangible, real, verificable que me implique en los hechos señalados", y que lo están castigando "por supuestos, no por hechos concretos".

El futbolista espera que la Fenifut rectifique y que la mejor evidencia de su alto rendimiento son los videos de los partidos en los que participó.

La Fenifut informó este martes que sancionó a los jugadores Real Salgado y José Donovan Martínez, hasta el 4 de noviembre de 2023, y a Saddys Alexander Sandoval Fletes y Yunior Alexander Lazuna, hasta el 4 de noviembre de 2027, por amaño de partidos. Todos jugaban con El Sauce FC.

También castigó al director técnico del Deportivo Masaya, Milton Ángel Bustos García, hasta el 1 de noviembre de 2024.