Tebas: "La nueva norma de UEFA permitirá que no haya patrocinios hinchados"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este miércoles que la "nueva norma de sostenibilidad" de la UEFA permitirá que "no haya patrocinios ni transferencias hinchadas económicamente" como la del Manchester City y Etihad, que está "por encima del precio de mercado de forma considerable".

La UEFA ha acordado por unanimidad la reforma de la norma del 'Fair Play Financiero' con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la responsabilidad en el fútbol europeo mediante requisitos de solvencia, estabilidad y control de coste.

"La norma la aprobará el Comité Ejecutivo de la UEFA el 7 de abril. La norma de 'sostenibilidad' del fútbol será parecida a la que tienen algunos países como España y que permitirá que no haya patrocinios ni transferencias hinchadas económicamente y que haya un límite de pérdidas razonablemente anuales de 20 millones de euros con un máximo de tres temporadas", dijo Tebas, que acudió al Foro EFE Sport Business Days celebrado en Madrid.

"Todo eso ya te marca que no va a haber perdidas ilimitadas o patrocinios como el del Manchester City y Etihad por encima del precio de mercado de forma considerable. Es un avance muy importante", confesó.

Tebas también habló sobre el supuesto acercamiento del Barcelona a un posible acuerdo con el fondo de capital CVC.

"No estoy en esa negociación y, por tanto, no puedo hablar nada. Ojalá sea cierto y el Barcelona firme el acuerdo. Si en su momento no lo vieron y ahora sí será porque lo consideran positivo. Para el fútbol en general es un proyecto acelerador de proyectos que no se hubiesen hecho nunca o hubiesen tardado mucho en hacerse", apuntó.

Una de las noticias de la semana ha sido el acuerdo de Telefónica (Movistar Plus+) con la plataforma de deporte británica Dazn para emitir el 100 % de los partidos de LaLiga para las próximas cinco temporadas (2022/2027) por 1.400 millones de euros

Mediante este acuerdo, cifrado en 280 millones por temporada, Dazn pondrá a disposición de los clientes de Movistar Plus+ el paquete que adquirió el pasado diciembre cuando se adjudicaron los derechos del fútbol de LaLiga tanto a través de su aplicación como de sus canales lineales.

"Se ha cumplido el objetivo de distribuir más el fútbol y va a llegar a más gente, con más diferencia de precios. Con una oferta deportiva importante, la irrupción de Dazn y los acuerdos de ayer suponen un antes y después en la forma de lo que hemos entendido de la visualización de la Liga y el fútbol profesional en los últimos quince años. Es un paso muy importante para el desarrollo del fútbol español", señaló.

Por último, Tebas habló sobre la posibilidad de que en el futuro, a partir de 2024, pudiera celebrarse la Liga de Campeones con dos equipos invitados que, por su ránking continental, no se hubieran clasificado por motivos deportivos y se ganen la plaza por historial.

"Habrá que ver todas las condiciones porque no son tan sencillas. No solo tu ránking UEFA sino que habrá que preguntar cómo se calcula, porque no es algo que haya nacido del cielo y haya creado dios. No se tienen claro los años que va a ser o si está limitado a que quedes sexto... Se tiene que aprobar por el Comité de la UEFA. Yo no soy partidario de los coeficientes pero no es una competición que nosotros organicemos", concluyó.