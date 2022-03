El 'Profe' Ortega regresa al Atlético de Madrid "conforme y agradecido"

Montevideo, 30 mar (EFE).- El preparador físico del Atlético de Madrid, el uruguayo Óscar Ortega, viajó este miércoles rumbo a España para reincorporarse a la disciplina rojiblanca después de participar en la clasificación de Uruguay para el Mundial de Catar 2022 y lo hace "conforme y agradecido".

Esas fueron las palabras usadas por 'el Profe' este miércoles ante los periodistas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, sin conocer cuál será su futuro a medio plazo con la selección de Diego Alonso.

?Yo vine por estas dos llaves. He cumplido con lo que estaba previsto y ahora me reintegro a mi responsabilidad en el Atlético de Madrid, donde el sábado enfrentaremos al Alavés. Después el fútbol dirá, yo básicamente me voy muy conforme y agradecido y, sobre todo, con una esperanza e ilusión de que este equipo hará una muy buena Copa del mundo?, dijo.

'El Profe' llegó a la selección de Uruguay convocado por Diego Alonso para su cuerpo técnico, cuando se hizo cargo del equipo tras la destitución de Óscar Washington Tabárez tras casi 16 años al frente del banquillo.

Para contar con él, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el Atlético de Madrid alcanzaron un acuerdo que permitía a Ortega viajar en el mismo régimen que los jugadores internacionales.

?Estar con Uruguay donde sea es lo máximo, pero yo tengo un tema contractual con un club que ha sido mi casa durante tantos años y que merece todo el respeto profesional. Es un club que quiero mucho y con el que debo cumplir mis responsabilidades?, indicó.

Ortega, que este martes celebró su 64º cumpleaños en plena concentración en Chile, reconoció que ha sido "una alegría inmensa" la clasificación de Uruguay, lograda una fecha antes de la conclusión de las eliminatorias.

"Si bien éramos optimistas, sabíamos que esto tenía su complejidad", indicó antes de viajar a España.

El preparador físico se mostró visiblemente emocionado cuando este martes tanto el atlético Luis Suárez como el madridista Fede Valverde le dedicaron sus goles ante Chile (0-2), de la misma forma que en el almuerzo previo al encuentro dijo palabras de agradecimiento y despedida cuando el resto del equipo le regaló una tarta.

"Esto con Uruguay ha sido una alegría que jamás tuve en mi vida y me la voy a llevar conmigo hasta el último de mis días. Lo que sentí es algo único?, confesó.