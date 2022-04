Luis Enrique: "Va a ser difícil derrotarnos"

Doha, 1 abr (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español de fútbol, valoró el sorteo del Mundial 2022 que emparejó a España con Alemania, Japón y el ganador de Costa Rica ante Nueva Zelanda, admitiendo que pueden "ganar a cualquiera" pero también perder contra cualquier participante en Qatar, donde dijo que será "difícil" que les derroten.

"El cuerpo se me ha quedado como antes del sorteo, igual. Independientemente de quién nos tocase, estar ya es un premio. Ser cabezas de serie significa que cuenta lo hecho en los últimos años. Nos enfrentamos a Alemania y del resto no conozco mucho, hay tiempo para analizar", aseguró Luis Enrique en zona mixta.

"Nosotros seguiremos confiando en lo que somos como equipo, nuestro estilo es muy claro y la idea que tenemos. Competir contra nosotros es muy complicado y va a ser difícil derrotarnos. Nos puede ganar cualquiera y podemos ganar a cualquier selección", añadió el asturiano este viernes en Doha.

Elogió Luis Enrique el crecimiento de Alemania desde la llegada del seleccionador Hansi Flick y no se fía de ningún rival del Grupo E. "Un sorteo más difícil te puede sorprender luego en el campeonato. Nadie sabe cómo llegarán las selecciones a ese mes, lo que parece fácil luego puede ser difícil. Es momento de disfrutar y de ser optimistas".

"Alemania es una potencia que con cambio de entrenador, que es top, ya vemos que ha mejorado sus números. Está también en un período de renovación pero somos España, séptimas del ránking mundial y vamos a comernos el mundo", valoró el técnico gijonés tras el sorteo del campeonato, que tuvo lugar en la capital de Qatar.

El resto de rivales de grupo admitió Luis Enrique que no tiene los suficientes conocimientos para valorarlos. "No conozco a Japón, pero va a ser una selección muy complicada y la cuarta que aparezca, por mi experiencia, sé que no hay un primer partido fácil nunca en un gran torneo".

"Todas las selecciones tenemos el mismo hándicap, es una fecha diferente, creemos que los jugadores van a estar más frescos y no van a estar cansados; se puede ver un mayor nivel futbolístico, pero no va a poder haber una preparación de días", sentenció Luis Enrique.