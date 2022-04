Un genio llamado Pedri

Madrid, 3 abr (EFE).- Pedri González, la mayor irrupción en los últimos tiempos al fútbol español y mundial, se sacó de la chistera un doble recorte a Ivan Rakitic y Diego Carlos para enganchar un magnífico disparo raso junto a un palo que acabó con la resistencia del Sevilla y dio al Barcelona un triunfo (1-0) que le permite tomar la iniciativa dentro del trío de perseguidores del líder Real Madrid.

La progresión del canario, de 19 años, es constante e imparable. Pese a su juventud, no es una promesa. Es una realidad rutilante. Su mágica acción individual vale por todo un partido. Y vale para seguir dando vida a LaLiga.

Las matemáticas permiten al equipo de Xavi Hernández seguir metiendo presión, aún a distancia, del Real Madrid. Está, como el Atlético de Madrid y el Sevilla, a doce puntos del cuadro blanco, pero tiene aún pendiente el partido aplazado ante el Rayo Vallecano. El Barcelona ha conseguido lo que hace tres meses parecía imposible. Ya es segundo.

Dominó y mandó ante la mejor defensa del campeonato. Tuvo ocasiones, algunas notables, aunque el Sevilla, no obstante, parecía manejarse bien. Reclamaron los hombres de Julen Lopetegui en la primera mitad una mano del uruguayo Ronald Araujo dentro del área pero les faltó más en ataque. Todo quedó dinamitado por la magia de Pedri. El arreón final de los visitantes murió en las botas del sueco Ludwig Augustinsson y en los guantes del meta alemán Marc Andre Ter Stegen.

El Betis sigue a la expectativa de 'cazar' plaza de 'Champions'. El equipo del chileno Manuel Pellegrini goleó a Osasuna (4-1) en el Benito Villamarín y está a cuatro puntos del trío que le precede.

Encaminó el triunfo verdiblanco con un doblete de Juanmi Jiménez (m.34 y 46), y aunque el croata Ante Budimir (m.65) acortó el marcador, otra brillante maniobra del luso William Carvalho (m.82) y un gol de Álex Moreno (m.88) relanzaron el proyecto del cuadro sevillano.

Afianzó su pretensión europea el Athletic con su victoria sobre el Elche (2-1), que no encuentra el camino para de una vez poder respirar tranquilo, aunque mantiene un margen de seis puntos respecto al descenso que marca el Mallorca.

Un remate acrobático de Álex Berenguer pasada la media hora (m.32) y un postrero tanto de Asier Villalibre (m.86) reflejaron en el marcador la superioridad del conjunto de Marcelino García Toral, que pudo vencer por un marcador más amplio y lo acabó haciendo por un gol de diferencia, aunque no pasó apuros al final, porque la diana de Josán Fernández llegó muy tarde.

La victoria instala al Athletic a tan solo un punto del séptimo, el Villarreal, al que visitará la próxima semana en La Cerámica. La Real Sociedad, sexta, recibirá este lunes al Espanyol en el cierre de la trigésima jornada.

Tampoco obtuvieron la ansiada victoria los otros equipos implicados en la lucha por la salvación que jugaron en esta sesión dominical. Granada y Rayo Vallecano empataron a dos en Los Cármenes y el Cádiz igualó a cero en Mestalla contra el Valencia.

El Rayo, que no se puede descuidar más pero que es el que mejor lo tiene, prolongó a once partidos su racha sin vencer. Lo tuvo en la mano. Se situó con un 0-2 en poco más de un cuarto de hora con los goles de Alejandro Catena y Sergi Guardiola, pero no pudo hacerse con el triunfo.

La expulsión de Santi Comesaña a los 51 minutos tras ver dos cartulinas casi seguidas alivió al Granada, que se lanzó al ataque. Cambió el partido. En superioridad numérica, el conjunto andaluz acortó distancias con un tanto del 'eterno' Jorge Molina (m.67) y Luis Milla firmó las tablas en la prolongación (m.94) al transformar un penalti de VAR por mano de Mario Suárez entre el enfado de los rayistas, que también perdieron expulsado a su técnico, Andoni Iraola, quien aseguró que era "muy difícil de aceptar" lo que había ocurrido.

El Rayo queda decimotercero con siete puntos de margen y el Granada con tres, uno más que tiene el Cádiz, que alcanzó un empate a cero en cierto modo insatifactorio ante el Valencia, al que de poco le vale el punto en su afán por acabar luchando por Europa.

José Antonio Pascual