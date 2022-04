Habrá más afición del Betis en la final: el Valencia aclara que venderá 12.745 entradas a los socios

El Valencia aclara que venderá 12.745 entradas a los socios para la final, no 17.497

El Valencia aclaró este lunes en un comunicado que pondrá a la venta 12.745 entradas para sus abonados de cara a la final de la Copa del Rey que disputará ante el Betis el día 23 y no 17.497 como dio a entender en su comunicado de la semana pasada, por lo que serán 7.192 las entradas que la entidad se reserve para sus compromisos y no 3.260 como se indicó en un primer momento.

El club dispone de 20.757 entradas para la final y la semana pasada señaló que se iban a poner a la venta un total de 17.497 "una vez descontados los compromisos institucionales del club".

La entidad anunció también en ese momento las condiciones que habían establecido (que se hubiera asistido a más del ochenta por ciento 80% de partidos de la temporada desde la activación de los pases y más de ocho años de antigüedad) y dijo que "cerca del 95% de los abonados que cumplen estos criterios tendrán entrada con seguridad siempre que se adquiera dentro de los plazos".

Tras algunas informaciones difundidas en los últimos días que advertían que eran sólo cerca de 13.000 los socios que cumplían los criterios y después de la protesta que se vivió este domingo en Mestalla por el tema, el Valencia informó que son 13.565 los socios que cumplen esos requisitos y que serán 12.745 las entradas que destine a sus abonados.

En su momento, el Valencia había señalado que se reservaba 3.200 entradas para sus "compromisos institucionales" y este lunes aclaró que las 4.752 entradas que no serán para sus abonados pero que se pondrán a la venta y que no entran en esos compromisos serán para "abonados vips del Camp de Mestalla, aficionados de otros lugares del mundo que no pueden ser abonados, Asociación de Futbolistas del Valencia CF, jugadores de la Academia VCF, escuelas conveniadas, Asociación Pequeño Accionista y empleados".

La entidad aseguró que "la gran mayoría de miembros de estos colectivos son actualmente abonados" y aseguró que la cifra de 12.745 entradas para los socios superan las 12.106 que se pusieron a la venta para ellos en la final de 2019.

El club comunicó que entendía que en un acontecimiento en el que "la demanda supera a la oferta haya aficionados que se sientan frustrados por no disponer de entrada para la final" pero dijo que "ni el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ni el Consejo de Administración acaparan entradas para sus intereses personales".