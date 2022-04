Banini, la estrella albiceleste que regresa a la selección tras casi tres años

Buenos Aires, 7 abr (EFE).- Estefanía Banini, considerada la mejor futbolista de Argentina y seleccionada como parte del ?Once ideal? del 2021 en la entrega de premios 'The Best' de la FIFA, volverá esta noche a vestir la camiseta albiceleste ante Chile tras brillar en el Mundial de Francia 2019 y ser apartada días después por el entonces entrenador.

La centrocampista del Atlético de Madrid, de 31 años, lució la emblemática camiseta número 10 de Argentina en el Mundial de Francia y fue la capitana de un equipo que por primera vez sumó puntos en una Copa del Mundo.

Sin embargo, una vez finalizado el Mundial, Banini y otras referentes del equipo, como Ruth ?Chule? Bravo y Belén Potassa, fueron marginadas por el entonces seleccionador Carlos Borrello por reclamar un cuerpo técnico con ?personas capacitadas con experiencia suficiente?.

La goleadora argentina del Mundial Florencia Bonsegundo se bajó de las siguientes convocatorias por solidaridad con sus compañeras.

UNA MEDALLA HISTÓRICA Y LA SALIDA DEL ENTRENADOR

En agosto de 2019, poco después de la Copa del Mundo y sin sus máximas figuras, Argentina ganó la medalla plateada en los Juegos Panamericanos de 2019 al caer en la final ante Colombia por penaltis.

Borrello dejó su cargo en julio de 2021 para ser Coordinador general de los equipos femeninos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Germán Portanova fue presentado como el nuevo seleccionador de la albiceleste.

Banini quedó fuera de las primeras convocatorias de Portanova, que, sin embargo, aclaró estar en constante diálogo con la mendocina.

ANTE CHILE, EL ESPERADO REGRESO

El 28 de marzo la AFA anunció que la selección argentina jugaría como local dos amistosos ante Chile, el 7 y 10 de abril, en estadios y con público por primera vez desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

En la convocatoria sorprendió el nombre de Banini.

"Desde lo futbolístico nunca estuvo en duda Estefi. Seguimos a todas las jugadoras que vimos en buen nivel y en su momento ella estaba en buen nivel, pero quisimos ver primero cómo estaba el grupo?, explicó Portanova hace días al diario Olé.

?No vimos el momento en lo que fue la primera convocatoria. En la segunda se lesiona. Durante todo este proceso estuve en comunicación con ella para alentarla. Después, cuando vuelve, lo hace en un buen nivel", contó el seleccionador.

El primero de los dos partidos que jugará Argentina ante Chile será esta noche en la provincia de Córdoba y el segundo el domingo, en San Luis.

LA ALEGRÍA DE BANINI

Banini, elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) como parte del equipo ideal de Sudamérica de la década 2011-2020, dijo la semana pasada estar ?contenta y feliz? por volver a vestir la camiseta albiceleste.

?No sentí que me fui sino que he estado peleando desde otro lugar y siempre llevando la camiseta a cada club en el que estoy", afirmó.

La centrocampista ofensiva contó que ?venía hablando? con Portanova, pero que recién se dio cuenta que su citación era ?100 % real? cuando la convocatoria llegó al Atlético de Madrid.

?Fue el último pasito para estar segura, tranquila y feliz?, indicó.

La vuelta de Banini a la selección argentina se da a pocos meses de la Copa América de Colombia, que comenzará el 8 de julio y otorga tres pases directo al Mundial de Nueva Zelanda de 2023 y dos cupos para repescas.

Sebastián Meresman