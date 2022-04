El argentino Ortiz dice que no permitirá que el América caiga en la confianza

México, 10 abr (EFE).- El argentino Fernando Ortiz, entrenador del América del fútbol mexicano, aseveró que no permitirá que su equipo caiga en la confianza por haber ganado tres partidos de manera consecutiva.

"No les permitiré a mis jugadores confianzas, ni que vean más allá del día a día, las victorias son fruto del trabajo y no de ver en una bola de cristal", mencionó el técnico al final del triunfo 3-0 sobre el Juárez FC en la fecha 13 del Clausura.

En el partido realizado en el Estadio Azteca el América dominó a Juárez y le ganó gracias a los tantos de Alejandro Zendejas y del uruguayo Federico Viñas en el primer lapso; en el segundo tiempo las Águilas completaron el 3-0 con tanto del chileno Diego Valdés.

Ortiz tomó la dirección técnica de las Águilas en la fecha nueve en la que perdió ante el Monterrey, desde entonces acumula un empate, con Guadalajara, y triunfos consecutivos ante el Toluca, el Necaxa y ahora contra Juárez.

Por eso el estratega reiteró que lo primero que les dice a sus elementos es sólo pensar en el siguiente partido.

"Puertas hacia dentro, no podemos pensar más allá. Tenemos que saber que nuestro enfoque debe estar en el siguiente rival y nada más. Hoy hemos dado otro paso hacia el objetivo que es meternos en ese grupo con posibilidades de clasificar".

Con la victoria el América llegó a 16 puntos y trepó al undécimo puesto que le coloca, de momento, en puestos de repechaje, al que clasifican los equipos colocados del quinto al duodécimo, algo que tiene tranquilo a Ortiz.

"Lo tomamos como lo que es, un paso y nada más; a partir de esto tenemos que mantenernos en lo que hemos mostrado en los últimos encuentros y que nos ha permitido ir escalando lugares".

Sobre su posible continuidad al frente de las Águilas si logra clasificarlos explicó que no es algo que le impida dormir.

"Ya estar aquí es un sueño y no me pudo visualizar más adelante porque no sé que pase. Vivo el presente, hoy ganamos un partido importante en casa y el lunes volvemos al trabajo porque se viene una jornada más, así que soy realista y ya".

En la jornada décimo catorce del Clausura 2022 el América visitará al Tijuana el próximo viernes.