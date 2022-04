La Premier sigue viva, Luuk de Jong mantiene al Barça, el Milan pincha

Madrid, 10 abr (EFE).- El empate entre el Manchester City y el Liverpool, en un partidazo que deja la Premier aún abierta para ambos, el tanto 'in extremis' del holandés Luuk de Jong que da un sufrido triunfo al Barcelona en casa de un Levante que podría casi haber sentenciado LaLiga en Favor del Real Madrid, que aganó sin apuros la Getafe, los pinchazos del Milan y Nápoles, que aprietan la lucha por el 'scudetto', y la buena entente por fin mostrada por el trio mágico del París Saint Germain, Mbappé-Neymar-Messi, destacab en el fin de semana del fútbol europeo.

CITY Y LIVERPOOL MANTIENEN VIVA LA PREMIER

La Premier vivió este domingo su partido 'grande', el que parecía podía desnivelar la lucha por el título. Se enfrentaron el líder, el Manchester City de Pep Guardiola, con el segundo, el Liverpool de Jurgen Klopp, con un punto de separación. El escenario fue el Etihad Stadium. El partido (2-2) respondió a toda expectación levantada, una especie de 'pelea de boxeo' como definió al final del mismo el visitante técnico alemán, con un púgil 'ciudadano' que se mostró superior y controló más el 'ring' y un rival que supo poner sus golpes para igualar las dos ventajas que tuvo su oponente.

A siete jornadas del final, la lucha por el título se mantiene viva. El City falló su ocasión de prácticamente cerrarla a su favor en casa, mientras el Liverpool supo a domicilio mantenerse en liza y con toda opción. Será apasionante lo que resta, pues además ambos equipos, al menos de momento, siguen en liza en Liga de Campeones y ello significa también desgaste.

A doce puntos del Manchester City está el Chelsea que se sobrepuso con una goleada al Southampton (0-6, dobletes de Mount y de Havertz) de los dos varapalos sufridos en la última semana: derrotas caseras en Premier ante el Brentford (1-4) y en Liga de Campeones ante el Real Madrid (1-3). Un triunfo a tres días de la vuelta europea ante el equipo madridista que, al menos, le permite viajar con un menor pesimismo. pues aún son los vigentes campeones continentales.

En la lucha por la ansiada cuarta plaza. última de acceso a Liga de Campeones, se destaca el Tottenham, que derrotó al Aston Villa (0-4, triplete del coreano Heung-Min Son), y se aprovechó de las derrotas del Arsenal, West Ham y Manchester United.

EL REAL MADRID NO SE RELAJA. LUUK DE JONG EVITA LA SENTENCIA DE LALIGA. EL ATLETI SE DESCUELGA

Tras la victoria europea en terreno del Chelsea ofreciendo además una muy buena imagen, el Real Madrid afrontaba ante su vecino Getafe ()2-0) un partido que podía ser una 'trampa' en su deseo de mantener su amplia distancia al frente de LaLiga. Llegaba un rival en lucha por asegurar la salvación, rocoso y el conjunto madridistas reservaba a su cerebros Modric y Kross, para dar paso a la juventud de Camavinga y de Valverde en busca de guardar reservas ante la vuelta del martes frente al Chelsea.

Sin embargo, el Real Madrid de Carlo Ancelotti se puso serio, metido en el partido y con un Vinicius recuperando galones. Dominó y controló, y ya se fue al descanso en ventaja tras un gol conexión brasileña: centro delicioso con el exterior de Vini y remate de cabeza de Casemiro. Luego siguió todo igual, y pronto se fue al 2-0. Con todo sentenciado, hasta se dio paso ala vuelta de Gareth Bale a jugar en el Bernabéu, lo que no hacía desde el 26 de febrero del 2020. Recibido y seguido con pitidos sus toques. Al final se celebró la victoria.

El Barcelona sigue segundo, igualado a puntos con el Sevilla, pero estuvo muy cerca de tirar todas sus escasa opciones de luchar por el título. Visitaba al colista, el Levante, que también viste de azulgrana. Y se encontró con un equipo muy peleón, que le puso muy complicadas las cosas, además de haber salido los de Xavi Hernández excesivamente relajados. En el minuto 52, los locales encontraron su justo premio y se pusieron 1-0, en penalti anotado por José Luis Morales, y tres después se pitó por mano una nueva pena máxima a favor de los levantinistas.

Pudo ser el 2-0 que dejase ya muy lejos de la opción del título al Barcelona, pero no fue así. No lo tiró bien Roger Martí y lo desvió Ter Stegen. Espoleó a un conjunto barcelonista que recuperó el brillo, la verticalidad y peligrosidad de los últimos meses, y que volvió a encontrar a su fichaje invernal talismán Aubameyang, que puso el 1-1 (m.59), para ya con un Levante golpeado mentalmente poner cuatro minutos después el 1-2 con Pedri. Reaccionó el Levante, que igualó con un nuevo penalti, a cinco minutos del final. Desde hacía un año no se le pitaba un penalti en contra al conjunto barcelonés. Saltó al campo el espigado Luuk de Jong y de cabeza, una vez más, puso el 2-3 en favor barcelonista.

En un abrir y cerrar de ojos se pasó de quedar ya sentenciado el título en favor del Real Madrid, a que le Barcelona siga soñando con unas cuentas que le hacen aún creer que pueden remontar al conjunto madridista. Siguen a 12 puntos, con un partido menos.

El que ha dicho ya adiós al título es el vigente campeón. El Atlético de Madrid, que llegaba muy discutido por el 'cerrojo' exhibido en la visita europea al Manchester City, cayó en Mallorca (1-0), de penalti. Se mostró ramplón, sin peligro, decepcionante, como si no se jugara nada. Lo pagó muy caro. vio frenada una racha de seis triunfos ligueros consecutivos. El conjunto del mexicano Javier Aguirre, en cambio, rompe la negativa racha de siete derrotas seguidas y sale de la zona descenso.

EL PSG POR FIN ENCUENTRA A SU 'TRIO MÁGICO'

El PSG parece que, por fin, ya ha encontrado la cuadratura del círculo para su multimillonario 'trio mágico', Kylian Mbappé, Neymar, Leo Messi. El problema es que lo ha hecho muy tarde, cuando ha dicho adiós al gran objetivo del proyecto, de la temporada, al gran deseo de sus propietarios qatarís, por el que han gastado, y seguirán gastando millones y más millones: la Liga de Campeones. Eliminados a inicios de marzo en Europa por el Real Madrid, la conquista del título francés es lo único que les queda, es una obligación habida cuenta de la diferencia de su plantilla con la del resto de clubes. Pero en las últimas dos semanas ve como a la gran actuación que mantiene toda la campaña su estrella francesa se une el renacer del brasileño y del argentino.

El sábado, ante el Clermont el 'trio mágico' no tuvo piedad. Endosaron a domicilio todo un set (1-6), con tripletes de Mbappé y Neymar y tres asistencias de Messi. El francés, con estso tantos, se pone en la cabeza de los goleadores del campeonato, con 20, además de sumar 14 asistencias. Por fin los de Mauricio Pochettino funcionaron como conjunto y sus tres estrellas dieron un auténtico festival atacante. Su ventaja como líder sigue siendo muy amplia.

MILAN Y NÁPOLES DAN VIDA AL INTER......... Y AL 'SCUDETTO'

El Milan, que no pido pasar del empate sin goles en su visita al Torino, y el Nápoles, que se vio sorprendido en casa por el Fiorentina (2-3), dieron vida al Inter de Milán, que se impuso al Verona (2-0), lo que aprieta la lucha por el 'scudetto'. NO en vano, sigue en lo más alto el conjunto milanista, pero con dos puntos de ventaja sobre interistas, que tienen un partido menos, y napolitanos.

El Juventus Turín, a seis puntos del Milan, afianza su cuarta plaza, merced a un tanto decisivo de Vlahovic en terreno del Cagliari (1-2).

SUFRE EL BAYERN, REACCIONA EL DORTMUND

La Bundesliga tuvo una vigésima novena jornada relativamente tranquila, sin sorpresas notorias. Eso si, sufrió el líder, Bayern Múnich, que precisó de una pena máxima en el minuto 82, ejecutado por Robert Lewandowski, para imponerse en casa a un Ausburgo (1-0 en lucha por no entrar en zona descenso. Sin duda, el conjunto muniqués jugó con la mente puesta en el importante partido del martes, ante el Villarreal, donde se juegan su ser o no ser en una Liga de Campeones de la que es uno de los grandes favoritos a conquistarla.

A nueve puntos se mantiene el Borussia Dormund, que se impuso en Stuttgart (0-2), reponiéndose en parte de la derrota casera de la anterior jornada y que le dejaron ya sin apenas opciones de discutir la lucha por el título al Bayern.

Lorenzo Martínez