Junior recibe por la Copa Sudamericana al favorito Fluminense, con Luiz Henrique 'castigado' desde que fichó por el Betis

Aunque su valor de mercado se ha disparado, al extremo brasileño no le han salido bien las cosas en el último mes de competición

Tras el empate de visitante ante el argentino Unión de Santa Fe, Junior intentará este miércoles alcanzar en la ciudad colombiana de Barranquilla el liderato del Grupo H de la Copa Sudamericana cuando reciba en el Estadio Metropolitano al brasileño Fluminense. Aunque el 'cafetero' no es el favorito, durante 2022 el cuadro rojiblanco ha demostrado contundencia jugando de local, alcanzando seis triunfos en los siete encuentros disputados, de los cuales cinco fueron en la liga colombiana y uno en el torneo continental.

Los brasileños, que llegaron en la mañana de este martes al mando del entrenador Abel Braga, no presentan novedades en su alineación, por lo que se espera que utilicen la misma nómina con la que vencieron cómodamente en Río de Janeiro al boliviano Oriente Petrolero (3-0). Dos de las atracciones del 'Flu' son el volante creativo colombiano Jhon Adolfo Arias, quien viene de anotar en la victoria sobre los verdiblancos, al igual que el argentino naturalizado colombiano Germán Ezequiel Cano.



No se espera de inicio al futbolista con un valor de mercado mayor (de largo) de la plantilla, Luiz Henrique, que ha pagado con creces su traspaso al Real Betis, cerrado desde hace tiempo. Se cumple un mes de la filtración de un acuerdo entre clubes por 12,6 millones de euros al cambio (9 fijos y 3,6 por objetivos), confirmado unos días después por el presidente de los cariocas, Mário Bittencourt, que explicó que las necesidades económicas de la histórica entidad tricolor había forzado esa operación que propició protestas públicas y manifestaciones de los hinchas, exigiendo que se rompiera el pacto a no ser que un club abonase los 40 kilos de su cláusula.



Al final, en Heliópolis pagarán mucho menos, a plazos además, un desembolso que esperan como agua de mayo en Maracaná para satisfacer las nóminas y pagos pendientes. Mientras tanto, Luiz Henrique sólo fue titular una vez desde que se conoció su cambio de aires (el 17 de marzo, en la vuelta de la eliminatoria de la Copa Libertadores ante Olimpia en Asunción). El atacante forzó para estar ese funesto día, siendo reservado en el choque anterior del Torneo Carioca y perdiéndose los siguientes por molestias, aunque, ya en plenas condiciones, el de Petrópolis únicamente acumula ratitos en varios partidos partiendo desde el banquillo, habiendo sido desplazado de las alineaciones por Jhon Arias. ¿Una forma de evitar lesiones que frustren el traspaso o un castigo por no quedarse?