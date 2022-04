Totti: "No le deseo mi último año ni a mi peor enemigo"

El exdelantero del Roma Francesco Totti desveló este jueves que su último año como futbolista "fue agotador mentalmente" y que no se lo desearía "ni a" su "peor enemigo".

"Sentía que podía seguir aportando, pero me dejaron de lado y si juegas cinco o diez minutos de vez en cuando se convierte en un goteo. No le desearía mi último año a mi peor enemigo. Fue muy agotador mentalmente. Porque cuando no juegas con regularidad después de toda una vida en el campo, sobre todo a cierta edad, no estás descansando tu cuerpo, lo estás oxidando", dijo en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

"Cuando no juegas, poco a poco pierdes el ritmo del partido. Entras y te das cuenta de que estás llegando tarde al balón. Porque tu cabeza te sigue diciendo perfectamente lo que tienes que hacer, pero tus piernas llegan un segundo después. Sabes que eres mejor que otros, pero si tu cuerpo no se mantiene en el juego es difícil", añadió el italiano.

Desde hace unas semanas, en Italia se especula con la posible retirada del sueco Zlatan Ibrahimovic del fútbol. El delantero no pasa por su mejor momento en el Milan en un año lleno de lesiones que le han impedido rendir con regularidad. Totti comprende la situación del ariete y la comenta en esta entrevista: "Creo que sé lo que siente, las preguntas que se hace, las dudas...".

"Mirando a Ibra en este último período revivo las sensaciones que tuve en mi último año. Aunque mi situación era un poco diferente a la suya, no tenía ninguna lesión en particular. Zlatan no está jugando mucho en este momento y puedo imaginar lo difícil que debe ser para él porque su cuerpo es una máquina exigente", explicó.

"Por lo que me parece desde fuera, sus ganas de estar en el campo son tan fuertes como las del Milan para tenerlo todavía disponible", apuntó Totti.

La leyenda del conjunto 'giallorrossi' también aconsejó al sueco de cara al futuro: "El día que decida dejarlo deberá entender qué es lo que realmente quiere hacer. Y cuando llegue la propuesta, exija claridad y transparencia. Hay que hacerse dos preguntas: qué debo hacer y con quién debo hacerlo. Tiene que saberlo inmediatamente, después es demasiado tarde".

Además, relató cómo fue el paso del césped a los despachos del que ha sido el club de su vida: "Pasé de una despedida con lágrimas en los ojos a convertirme en gerente de la Roma inmediatamente".

"Te das cuenta de lo totalmente diferente que piensa la gente que trabaja a tu lado y que nunca ha estado en el campo. Ignoran aspectos que marcan la diferencia en el fútbol. Quizá también por eso nunca me llamaron para participar y decidir, porque mis ideas eran totalmente diferentes a las suyas en el momento de las decisiones", apuntó.

'Il Capitano' de la 'Loba' finalizó interpelando directamente al delantero 'rossoneri': "Ibrahimovic ha sido uno de los grandes delanteros del mundo. Un magnífico jugador desde todos los puntos de vista. Ibra, espero verte abrir los brazos y animarte de nuevo después de algunos goles en estas últimas jornadas de campeonato. Luego, al final de la temporada, escucha a tu cuerpo: te dirá qué hacer", sentenció.