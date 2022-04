Rubiales: "Lo único que tengo miedo es a que me metan cocaína en el coche"

Las Rozas (Madrid), 20 abr (EFE).- Luis Rubiales denunció ser víctima de "una caza preparada, falseando la realidad", fruto de "una mafia", que ha robado información y conversaciones de su teléfono y admitió que de "lo único" de lo que tiene "miedo" es a que le "metan un saco de cocaína en el coche".

"Me considero un hombre muy valiente. Para estar en mi situación en la Federación no te puede faltar valentía. Sabía que me iba a atacar gente poderosa, pero no que me iban a sacar información de mi teléfono. Eso ha sobrepasado todos los límites. Lo único que tengo miedo es a que me metan un saco de cocaína en el coche los mismos que os han pasado a vosotros esa información con una voz encriptada, es todo muy mafioso", dijo.

Durante las casi dos horas y media de conferencia de prensa que ofreció en la Ciudad del Fútbol, Rubiales desmintió informaciones publicadas estos días por El Confidencial sobre el contrato para que la Supercopa de España se juegue en Arabia, con la mediación de la empresa Kosmos, propiedad del futbolista del Barcelona Gerard Piqué.

"Es todo muy mafioso, mezclando cuestiones, audios, que en un contexto coloquial pueden hacer mucho daño diciendo que hemos pactado comisiones. Todos lo conocíais, se ha explicado en la Asamblea y se ha hecho de forma ejemplar. Esta casa es diez sobre diez para transparencia internacional", dijo.

Rubiales aclaró que no hizo declaraciones hasta este miércoles porque quería hablar sin riesgo de que en Arabia Saudí se piense que se ha roto el deber de confidencialidad del contrato, ya que se ha publicado información del mismo obtenida de forma ilegal, y quiso tener una comunicación por escrito al respecto, que recibió a última hora de la tarde de ayer.

"Quiero salir de aquí sabiendo que ustedes saben que esto es legal y ha pasado todos los filtros en la Federación, luego ya los que se dedican a mentir.... Sé que esto deja poso, pero les pido que ayuden a que se sepa la verdad. La primera obligación de un medio de comunicación es transmitir la verdad. Están haciendo un flaco favor al fútbol español", indicó

Aludió en este punto al proyecto de España junto a Portugal para organizar el Mundial de 2030 y pidió "más apoyo de los medios". "Para eso hay que hacer mucha diplomacia política. Éramos unos desconocidos, hoy nos conocen y saben que somos capaces de hacer las cosas bien, es muy importante".

Rubiales agradeció en su intervención las muestras de apoyo recibidas durante estos días y especialmente las manifestaciones hechas hoy por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, por poner "énfasis en lo que tiene importancia".

"Es que me han robado la información de mi teléfono y sin mi autorización se está publicando. Las consecuencias que tenga a nivel policial las veremos. Quiero pedirles que nos llamen cuando tengan dudas. Trátenme con respeto, no mientan sobre lo que hace esta Federación, no falseen, no publiquen sabiendo que es verdad lo que les hemos dicho para hacer daño", reclamó al lado del secretario general, Andreu Camps.

Entre sus explicaciones y respuestas, Rubiales consideró normal que en uno de los audios publicados de una conversación con Piqué hablaran de convencer al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, para aceptar cambios en el calendario que permitieran jugar la Supercopa en enero y que el jugador azulgrana le pidiera ayuda para ser parte de la selección olímpica en Tokio, después de haberse retirado de la absoluta.

"Igual aparece otro que no es Piqué. Fueron más los que me lo pidieron. No es una cuestión de enchufe, él anunció hace tiempo que no quería jugar y hablé con Luis de la Fuente de él y de muchos otros y luego tu tomas las decisiones que tengas que tomar, eso es muy común", apuntó.

Aunque recordó que desde que llegó a la presidencia hace cerca de cuatro años, en mayo de 2018, no ha "parado de sufrir ataques" y tiene "más de 25 querellas", Rubiales admitió que estos días lo ha "pasado mal, porque se ha perjudicado a gente," y que cuando habló ayer con el jugador del Barça le trasladó su preocupación por él, por su familia y también por la suya propia.

"Le dije: 'estoy preocupado porque no me han dejado ni un segundo. Por ti, por tu familia, la mía, mis hijas'. Yo no me merezco esto, pero también he encontrado mucho confort. Ni cuando llegamos a las semifinales de la Eurocopa, ni cuando he sido reelegido presidente, he recibido tantos mensajes de apoyo y de indignación como estos días. Quiero dar las gracias a los que están cerca de mí, porque el fútbol esté más unido que nunca", concluyó. EFE

jap-omm/og

levo 4 años de presidente, pero ya de antes he sufrido muchos ataque no he parado de sufrirlos, no he tenido ni una sola semana sin contiguos ataques, avalanchas continuas contra mi persona y esta instituciión y aunque en esta se están pasando ciertos límites

me presenté a ls tengo acumuladoas más de 25 uerllas campaña continua de erosión desgaste y total desprestigio