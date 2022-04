El Dinamo Kiev gana al Dortmund y continúa con su gira triunfal

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El Dinamo Kiev ganó 2-3 al Borussia Dortmund y sumó otra victoria a su gira triunfal de partidos amistosos para recaudar fondos destinados a los refugiados que se vieron obligados a abandonar Ucrania por la invasión de Rusia.

El Borussia Dortmund fue la tercera víctima del Dinamo Kiev, que antes ganó al Legia Varsovia (1-3) y al Galatasaray (1-3). Sólo el Cluj de Rumanía fue capaz de plantar cara al equipo dirigido por Mircea Lucescu con un empate sin goles (0-0).

Desde que comenzó la invasión, el Dinamo de Kiev no ha parado. Se mueve para no perder la forma y, sobre todo, para ayudar a sus compatriotas. Este martes, el Dortmund, que también se prestó a colaborar por la causa, no pudo con un equipo que brinda con una victoria dedicada a todos los ucranianos casi cada partido.

Enfrente tuvieron a Erling Haaland, que sólo jugó treinta minutos testimoniales. Fue sustituido a la media hora por Youssoufa Moukoko y dejó una asistencia en el tanto que abrió a los cuatro minutos Jamie Bynoe-Gittens. Respondió rápido el Dinamo de Kiev, que en apenas dos minutos, entre el noveno y el undécimo, remontó con los aciertos de Vitali Buyalskyy y de Vladyslav Vanat, que después repetiría antes del descanso con el 1-3.

Entre medias, Mykola Shaparenko se permitió el lujo de fallar un penalti, igual que Reinier en la segunda parte para el Dortmund. Al final, Tom Rothe maquilló el resultado y marcó el 2-3 final de un duelo en el que lo menos importante fue el marcador. En un par de días, el Dinamo Kiev se enfrentará al Dinamo Zagreb en el que será su último partido de una gira que, de momento, es triunfal.