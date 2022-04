Creador de ROJADIRECTA aclara que no ha sido condenado por ningún delito

Madrid, 28 abr (EFE).- El creador de ROJADIRECTA, web propiedad de Puerto 80 Projects SLU, aclaró que no ha sido condenado por ningún delito, ni contra la propiedad intelectual ni por ningún otro y que su actividad no ha sido nunca declarada delictiva.

EFE informó el pasado día 21 de abril que el creador de Rojadirecta había aceptado una condena de dos años de prisión, por un delito de piratería sobre contenidos de LaLiga y Mediapro, entre otros, durante varias temporadas, cuando el implicado era el dueño de otra página llamada 'Rincónrojadirecta'.

"La entidad Puerto 80 Projects SLU, propietaria de la web y del servicio ROJADIRECTA, así como el administrador único de esa mercantil, creador de ROJADIRECTA y titular de esa misma marca, en el ejercicio del derecho de rectificación, aclaran que:

1º- Igor Seoane es el creador de ROJADIRECTA y titular de esa misma marca, web propiedad de Puerto 80 Projects SLU, de la que es su administrador único.

2º- Al contrario de lo afirmado en la noticia, el creador de ROJADIRECTA no ha sido condenado por ningún delito, ni contra la propiedad intelectual ni por ningún otro.

3º- La persona condenada a la que refiere la noticia no es el creador de ROJADIRECTA sino el dueño de un sitio web distinto, que operaba con el nombre de 'Rinconrojadirecta', aparecido más de seis años después de ROJADIRECTA y que nunca fue gestionado por persona con vinculación alguna con ROJADIRECTA, ni con su creador ni con la mercantil que ostenta su propiedad y que suministra el servicio 4º-La actividad de la web ROJADIRECTA no ha sido nunca declarada delictiva y, de hecho, el único procedimiento penal que examinó su actividad y que cuenta con una resolución judicial firme, resolvió que no era delictiva".

LaLiga informó el pasado 21 de abril de que el creador de ?El rincón de Roja Directa?, ha aceptado una condena de 2 años de prisión, una inhabilitación de dos años para trabajar en el entorno de páginas web o informática, una indemnización de 500.000 euros y una multa de 18 meses, por un delito de piratería sobre contenidos de, entre otros, LaLiga y Mediapro durante varias temporadas.

La pena de dos años de prisión ha quedado suspendida gracias al acuerdo alcanzado por todas las partes. El juicio debía celebrarse en la Audiencia Provincial de Madrid. Se trata de una de las mayores indemnizaciones concedidas por violación de derechos de propiedad intelectual.