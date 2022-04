El técnico venezolano César Farías ve a Aucas ideal para lograr grandes cosas

Guayaquil (Ecuador), 28 abr (EFE).- El técnico venezolano César Farías, que firmó contrato este jueves hasta diciembre de 2023 con el Aucas de Quito, aseguró que el conjunto ecuatoriano es el ideal en su propósito de conseguir cosas grandes, con el respaldo de los directivos del club y de la plantilla.

"El proyecto de Aucas me agradó porque coincide con mis propósitos, porque como filosofía de vida no me detengo, y cuando encuentro un lugar que confluye con aspectos positivos, invita a soñar y a creer que se puede lograr cosas importantes", dijo Farías en la su presentación oficial como nuevo entrenador del equipo quiteño.

A pesar de ser uno de los cuadros protagonistas en Ecuador, con una afición que lo acompaña en forma numerosa en su estadio Gonzalo Pozo Ripalda" de Quito, Aucas aún no conquistó la liga nacional, pero sí ha tenido participación en torneos sudamericano.

"Lo primero que haremos será llegar con respeto a los jugadores, sacar lo mejor de lo que se ha trabajado, alcanzar un equilibrio, sellar compromisos y acuerdos, a sabiendas de que el técnico anterior, (el argentino) Héctor Bidoglio, mi amigo, dejó un buen trabajo, en busca de buenos resultados", expresó.

El exseleccionador de Venezuela y Bolivia debutará al frente del Aucas el próximo sábado en la visita contra Técnico Universitario, que esta penúltimo con 9 puntos y con la urgencia de una victoria para sostener a su técnico colombiano José "Cheché" Hernández, mientras que Aucas es octavo, con 13 unidades.

La ilusión de Farías para conseguir cosas grandes con su nuevo equipo se basa en que "detrás de un gran proyecto tiene que haber un gran dirigente".

"Siento que voy a tener protección a mi espalda, que voy a tener respaldo -eso es lo que desea cualquier técnico-, sentirse respaldado, respetado y querido", sostuvo el preparador venezolano.

Farías, que recala en el Aucas tras haber ejercido los tres últimos años como seleccionador de Bolivia, aseguró que "venir a Quito, donde se han logrado grandes conquistas (tres clasificaciones mundialistas de la selección de Ecuador, dos Copas Sudamericana y una Libertadores con los clubes), me ilusiona".

También expresó que, de los dos países que le pueden competir con su fútbol a Argentina y Brasil, son Colombia y Ecuador, por la potencia física y el biotipo de sus jugadores, además de que son países que tienen ciudades con altura.

Bidoglio armó el actual Aucas, con el que dirigió hasta la octava jornada de la primera fase de la liga ecuatoriana, y en su lugar trabajó, de forma interina, su compatriota Nelson Videla, que entregará este jueves todos los detalles a Farías, y una plantilla que cuenta con jugadores de muy buen nivel futbolístico.

Refuerzan desde el año pasado al Aucas el portero uruguayo-ecuatoriano Damián Frascarelli, los atacantes argentinos Víctor Figueroa y Francisco Frydiszewkski.

Los refuerzos que se sumaron en la actual temporada son el defensa haitiano Ricardo Adé, el argentino Cain Fara y su compatriota, el centrocampista Nicolás Silva.