Leao acerca el 'Scudetto' al Milan

Roma, 1 may (EFE).- Un solitario gol del portugués Rafael Leao ante el Fiorentina (1-0) acerca al Milan a la consecución del 'Scudetto' tras un abierto partido en San Siro, en esta trigésima quinta jornada de la Serie A, en el que los 'rossoneri' merecieron la victoria.

Tres jornadas para el final de esta emocionante campaña. Leao volvió a ejercer de estrella, a aparecer cuando el vértigo del liderato pareció volver a Milán (norte). Los de Pioli mantienen su ventaja y su posición de privilegio. Primeros y dependiendo de sí mismos. Por delante: Verona, Atalanta y Sassuolo, tres huesos para levantar el trofeo de campeón once años después.

El Milan se impuso al rival, a priori, más complicado que tenía en este complicado final de temporada. Pese a la pelea de los milaneses con el gol, la victoria cayó de su lado gracias al más que fundamental y decisivo Leao, que aprovechó el fallo en salida de balón del portero 'Viola' para rubricar el único tanto del partido. Un gol que puede valer un 'Scudetto'.

Fue mejor el Milan desde el inicio, aunque el Fiorentina, con su presencia en Europa en juego para la próxima campaña, no lo puso nada fácil. Los de Florencia quisieron redimirse del 0-4 encajado ante Udinese la pasada jornada y seguir en la pelea por entrar en puestos europeos, pero los Leao, Theo Hernández, Maignan, Brahim Díaz, Tonali y compañía se lo impidieron.

Gran partido colectivo del líder, sin fallos individuales, de nuevo muy sólido en defensa y, esta vez, con más puntería en ataque. Eso sí, más de diez disparos antes del minuto 80 hicieron presagiar lo peor, otro partido siendo superior pero sin poder marcar.

Lo había intentado el Milan de todas las maneras, desde el principio. Giroud, Rebic, Tonali, Brahim, Theo... no llegaba el gol. Hubo que esperar a los últimos compases del choque, a falta de 8 minutos para el final, para que llegara la recompensa. Apareció el jugador de la temporada 'rossonera'. El muro 'fiorentino' se quebró y Leao no perdonó. El luso interceptó el pase de Terraciano y no se lo pensó dos veces: encaró y disparó.

Y es que, por mucho que su regate sea siempre muy similar, la insultante superioridad para desiquilibrar de Leao lo convierte en un movimiento imparable. Se creó el hueco, disparó y desató la locura en San Siro.

Con esta importante victoria, el 'Scudetto' está muy cerca. Los hombres de Pioli dejan ahora más presión al Inter, al que aventajan en cinco puntos a falta de que jueguen su partido correspondiente a esta jornada. La 'Fiore', por su parte, se mantiene séptima, fuera de puestos europeos, aunque puede caer a la octava posición si el Atalanta vence al Salernitana.