Chicharito confiesa que pasó por una depresión: "Me cansé de no ser yo"

El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, delantero del LA Galaxy de la MLS, dijo este lunes en México que la buena racha que atraviesa con su equipo es producto de su madurez y buen estado anímico que logró en los últimos dos años.

"La vida es de procesos; empecé a tomar responsabilidad de mi vida. En México y Latinoamérica creemos es que los culpables de nuestra realidad son otros y no nos damos cuenta que siempre uno es el responsable de salir adelante", dijo en conferencia de prensa.

El delantero, quien suma 5 goles en la temporada 2022 de la MLS, calificó su paso por el equipo estadounidense al que llegó en 2020 como "fructífero y enriquecedor", pues ahora enfrenta los retos con mayor experiencia y madurez luego de 22 años de carrera en las canchas.

Hernández visita su natal Guadalajara para realizar una donación de 10.000 dólares a nombre propio y de su equipo al albergue infantil 'Los Pinos'. Además de entregar un cheque en una sencilla ceremonia, compartió con los niños y niñas y les dio una charla motivacional.

Ante medios de comunicación el mexicano reveló que sufrió una profunda depresión hace unos años debido a la presión que tenía por complacer a los demás y que pudo superar gracias a sus hijos y a la autoaceptación.

"Me cansé de no ser yo, seguí patrones con los que crecí y quería llenar vacíos que yo tenía y lo que me llevó a la depresión fue tocar el fondo para aceptar ese vacío existencial que nunca voy a llenar", expresó.

El delantero de 33 años, quien militó en Europa en el Manchester United y el West Ham de la Liga Premier, el Real Madrid y el Sevilla de España y el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, aseguró que quiere mantenerse activo en el fútbol "a mediano plazo", pero dudó en que pueda seguir jugando dentro de una década.

Hernández, máximo goleador histórico de la selección mexicana con 52 goles, evitó hablar de un posible llamado al combinado nacional luego de las declaraciones del entrenador Gerardo 'Tata' Martino, quien reconoció la calidad futbolística del delantero y afirmó que tiene las puertas abiertas para él.