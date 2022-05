El once de la jornada

Madrid, 3 may (EFE).- El portero Jordan Pickford (Everton); los defensas Anthony Caci (Estrasburgo), Kalidou Koulibaly (Nápoles), Leonardo Bonucci (Juventus) y Christian Gunter (Friburgo); los centrocampistas Iván Perisic (Inter), Rodrigo Hernández (Manchester City) y Naby Keita (Liverpool); y los delanteros Rafael Leao (Milan), Rodrygo Goes (Real Madrid) y Son Heung Ming (Tottenham) componen un once destacado de la última jornada en las grandes Ligas europeas por sus goles, sus actuaciones y sus condiciones de decisivos.

- PORTEROS (1):

Jordan Pickford (ING/Everton): Sin sus tres paradas salvadoras, dos de ellas increíbles, el Everton no habría ganado al Chelsea (1-0) ni dependería de sí mismo como si hace ahora para lograr la permanencia en la 'Premier'. Su intervención casi sobre la línea, asombroso, a un remate de Azpilicueta, tras un doble poste anterior; sus reflejos frente a Antonio Rudiger o la mano izquierda con la que frustró a Kovacic transformaron el triunfo en un gesta suya.

- DEFENSAS (4):

- Anthony Caci (FRA/Estrasburgo): Mientras aún cree en jugar en Europa, a tres puntos, el Estrasburgo frustró con un empate al poderoso campeón, al Paris Saint Germain, con un 3-3 a última hora, en el minuto 91, cuando Anthony Caci, que había entrado en el 82, igualó el marcador tras rematar un centro al área.

- Kalidou Koulibaly (SEN/Nápoles): Después de la increíble derrota con el Empoli, el Nápoles resurgió a golpe de goles, seis al Sassuolo (6-1), con el primero de ellos del central senegalés, cuyo cabezazo fue incontestable en un perfecto servicio desde la esquina de Lorenzo Insigne, que también fue el asistente en el 2-0. El conjunto de Luciano Spalleti, que concentró al equipo tras la derrota anterior, ya está clasificado para la Liga de Campeones, pero no le dará para ganar la Liga. Está a siete puntos de la cima con nueve por jugar.

- Leonardo Bonucci (ITA/Juventus): Sus dos goles al Venezia (2-1) valen la clasificación matemática para la Liga del Campeones del Juventus. El 1-0, en el minuto 7, con un cabezazo oportuno dentro del área; el 2-1, en el 76, al remachar un rechace casi sobre la línea. Ha marcado 29 tantos en la Serie A. Cinco son de esta temporada, todos esenciales para ganar al Sampdoria (3-2); al Lazio (0-2), al que anotó otro doblete; y ahora contra el Venezia. Nueve puntos fundamentales para el Juventus, que es cuarto en la tabla, ya sin opciones reales de competir por el título, a ocho puntos del Milan con nueve por jugar.

Christian Gunter (ALE/Friburgo): Su determinación y su golpeo, más una parada milagrosa del portero Mark Flekken en los instantes finales, marcaron la diferencia entre su equipo, el Friburgo, y el Hoffenheim, al que ganó por 3-4 con dos acciones claves del lateral, primero con el 2-2 con un zurdazo incontestable y después con el centro perfecto del 2-3 a Holer. El Friburgo termina la jornada en zona de Liga de Campeones, a dos partidos ya del final. Depende de sí mismo en el pulso que sostiene por la cuarta posición con el Leipzig.

- CENTROCAMPISTAS (3):

- Iván Perisic (CRO/Inter): El Inter se repuso del batacazo de Bolonia con una victoria frente al Udinese, al que superó por 1-2 para seguir al acecho del liderato del Milan, a dos puntos con nueve por disputarse. El triunfo lo abrió Ivan Perisic en el minuto 11 con un buen cabezazo en un envío desde la esquina. El séptimo gol de la temporada del hoy carrilero croata, que ha dado, además, seis asistencias. En los últimos siete duelos participó en siete goles.

- Rodrigo Hernández (ESP/Manchester City): Aunque el City, el líder de la Premier con un punto de ventaja sobre el Liverpool, venció por 0-4 en Leeds, hasta el minuto 54 iba tan solo 0-1, con el gol que marcó el centrocampista internacional español en el 11, al rematar de cabeza el centro perfecto adentro del área de Phil Foden a balón parado. Su quinto gol de este curso liguero, al que sólo le quedan nueve puntos en juego en su defensa de la cima.

- Naby Keita (GUI/Liverpool): En una salida exigente a Saint James Park contra el Newcastle, el Liverpool sostuvo la presión sobre el liderato del City con el gol en el minuto 19 del centrocampista, que conectó con una pared con Diogo Jota, se internó en el área, dribló al portero y disparó por el hueco justo que quedaba entre los dos defensores rivales que cubrían el marco local.

- DELANTEROS (3):

- Rafael Leao (POR/Milan): En el minuto 82, cuando el empate seguía inmóvil en San Siro, con la responsabilidad de ganar para sostenerse como líder y único favorito ya al 'Scudetto', un despeje fallido del portero del Fiorentina Terracciano cayó en las botas del delantero, que controló, dio cuatro toques más para entrar en el área y lanzó su gol ganador con la derecha. El Milan tiene dos puntos ventaja, a falta de nueve, para ser campeón.

- Rodrygo Goes (BRA/Real Madrid): El Real Madrid culminó su trigésimo quinta Liga, la segunda en las últimas tres campañas, con un 4-0 ante el Espanyol, dirigido por la inspiración del delantero brasileño, goleador por partida doble superada la media hora para sentenciar el campeonato con cuatro jornadas de antelación. La importancia de Rodrygo crece en este tramo final. También fue goleador y asistente decisivo en el 2-3 en Sevilla.

- Son Heung Ming (KOR/Tottenham): Su presente es incontestable. Son ya 19 goles en este curso en la 'Premier', pero, sobre todo, son ocho goles en el último tramo de seis jornadas u ocho dianas en las últimas cuatro victorias ligueras del conjunto dirigido por Antonio Conte, que doblegó al Leicester con dos goles suyos -el 3-0 fue un golazo con la izquierda a la escuadra desde fuera del área- y una asistencia de córner a Harry Kane en el 1-0 que abrió la victoria. Su equipo compite por entrar en Champions. Es quinto, a dos puntos del Arsenal, cuarto.