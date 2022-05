Jairo Torres: "Chicago es mi puerta para Europa"

Chicago (EE.UU.), 3 may (EFE).- Tras coronarse como campeón de México con Atlas, el mexicano Jairo Torres abrió este martes su etapa en Chicago Fire, un club al que llega sintiéndose "líder" y decidido a lucirse para que se "volteen" a verle en Europa, sin esconder, en una entrevista con EFE, su voluntad de llegar a hacerse un hueco en el Tri de Gerardo 'Tata' Martino.

Jairo Torres (Guadalajara, 5 de julio de 2000) atendió a EFE en la sede del Fire en el pleno centro de Chicago, "sumamente agradecido" con Atlas pero a la vez centrado al cien por cien en la MLS, donde cuenta con "ejemplos a seguir" como sus compatriotas Javier Hernández y Carlos Vela.

El Fire hizo un importante esfuerzo económico para ficharle y el técnico Ezra Hendrickson le dio la bienvenida asegurando que Jairo "está preparado para cambiar el destino del club". Una responsabilidad que el extremo mexicano asume con determinación, teniendo claro el camino que hizo su primer gran ídolo, Andrés Guardado.

Pregunta: ¿Qué le convenció en dar este paso y fichar por el Fire?

Respuesta: "Di un paso muy importante cuando fui campeón con Atlas, eso me abrió la mente y dije 'quiero más'. Se dio la oportunidad del Fire y vine acá porque sentí desde el principio la confianza en mí, esas ganas de que querían que estuviera aquí".

P: El club confía mucho en usted. ¿Se siente preparado para ser el líder de este equipo?

R: "Ser líder lleva tiempo, es necesario madurar. Mi pasado con Atlas me dio esa maduración para levantar la mano y decir 'aquí estoy, soy un líder', vengo a aportar. A veces piensan que lo dices porque estás sobrado, pero es estar seguro de lo que haces".

P: Acaba de dejar al equipo de su vida. ¿Qué sensaciones tiene ahora mismo?

R: "Con Atlas estoy sumamente agradecido, fue el que me abrió las puertas a su club. Soy aficionado del club, estoy agradecido a los jugadores. Pero vengo a aportar mi granito de arena aquí en Chicago. Ya estuvieron mexicanos aquí y quiero aportar mi granito de arena".

P: ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Javier Hernández o Carlos Vela?

R: "Se dará la ocasión de poder preguntarles cómo se adaptaron a la liga. Es importante la opinión de un jugador tan experimentado como Javier Hernández, o como Carlos Vela. Son ejemplos a seguir, 'Chicharito' estuvo en el Real Madrid, Carlos en la Real Sociedad y el Arsenal, son un ejemplo".

P: Nunca ha escondido que su gran objetivo es llegar a Europa.

R: "Me gustaría dar ese paso a Europa, quiero madurar más, ser más efectivo, tener buenas participaciones para que me volteen a ver acá. A quién no le gustaría jugar en a Premier, pero la verdad es que si me quiero abrir las puertas por allá tengo que hacer las cosas bien".

P: ¿En quiénes se inspira en la interpretación de su rol?

R: "Mi ídolo fue Andrés Guardado, cuando estás en Atlas era un volante extremo, aunque ahora se ha retrasado y juega más en contención. A quién no le gusta Neymar Junior, Kylian Mbappé, son jugadores extraordinarios, pero puedo jugar en varias posiciones: lateral derecho, extremo derecho, interior. Puedo hacer muchas cosas".

P: ¿Ve posible hacerse un hueco en la selección mexicana antes del Mundial?

R: "Pasé por las inferiores de selección y a quién no le gustaría ir al Mundial. Para eso trabajo, no me gusta decir que quiero ir a la selección. Simplemente trabajo y si me voltean a ver, genial. El Mundial está a las puertas y por qué no hacer buenas actuaciones y subirme al Mundial".

P: Más allá del mal tiempo de este martes, ¿cómo se encuentra en Chicago?

R: "Es una ciudad espectacular, el clima es muy frío. Para los de aquí lo de hoy (8 grados Celsius) es calor, para mí, no. Pero es adaptarte lo antes posible, a eso vengo, a adaptarme, a aprender de esta cultura, de este idioma. Vengo a trabajar".

P: Cuenta en la plantilla con muchos jugadores latinos. ¿Cómo le recibieron?

R: "Hay mucho latino, la verdad es importante, te ayuda. Vas aprendiendo el idioma. Los compañeros me han recibido muy bien. Hay mucho mexicano por acá y estoy agradecido, me han mostrado su afecto, me han dicho 'bienvenido, te esperamos'. Quiero devolverles ese entusiasmo jugando bien el 14 de mayo (día de su debut como local).

