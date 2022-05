Unión recibe a Oriente Petrolero pero piensa en Junior de Barranquilla

Buenos Aires, 4 may (EFE).- Unión de Santa Fe, segundo del Grupo H de la Copa Sudamericana con cinco puntos, recibirá este jueves a Oriente Petrolero, que no sumó unidades, con la intención de no perderle pisada al líder Junior de Barranquilla, que tiene siete enteros.

El otro equipo que integra esta zona es el Fluminense brasileño, que esta noche recibirá a los colombianos.

Unión se mantiene invicto en este torneo con una victoria ante los bolivianos y sendos empates ante los otros dos equipos.

Oriente Petrolero, por su parte, encajó tres goles en cada uno de los partidos que jugó y solo pudo convertir una vez ante Unión y otra ante Junior.

Unión ya no tiene posibilidades de clasificarse para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y ahora su máxima prioridad es pasar de zona en la Sudamericana.

El equipo santafesino está noveno (de 14 equipos) en la Zona A del torneo doméstico con siete puntos, producto de cinco victorias, dos empates y seis derrotas.

Defensa y Justicia, que por ahora ocupa la cuarta y última plaza clasificatoria, tiene cinco puntos más cuando solo quedan tres en juego.

El lunes, en la décima tercera jornada, Unión cayó por 1-2 justamente ante el Halcón.

El presente de Oriente Petrolero en el torneo boliviano no es tan malo como en la Copa Sudamericana.

En el certamen local, los albiverdes están cuartos (de 8 equipos) en la Zona A con 18 puntos tras cinco victorias, tres empates y cuatro victorias.

Aunque están a cuatro del líder, The Strongest, se mantienen en zona de clasificación para la próxima instancia.

Su último partido fue la victoria por 2-1 ante Atlético Palmaflor del domingo.

Unión y Oriente Petrolero se enfrentarán este jueves a las 19.15 local (22.15 GMT) en el estadio 15 de Abril, de la céntrica provincia de Santa Fe, con el arbitraje de José Cabero.

En la quinta jornada, Oriente Petrolero visitará a Junior de Barranquilla el 17 de mayo y Unión recibirá a Fluminense dos días después.

En la sexta y última fecha, Unión visitará a los colombianos y Oriente Petrolero será local ante los brasileños.